Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu çekiliş sonuçları, Şans Topu sorgulama ekranı, Şans Topu çekilişi belli oldu mu? gibi aradığınız detaylar burada. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu, bu akşam çekilecek. Şans Topu'nda kazanan numaralar neler, Şans Topu sonuçları, Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu, Şans Topu kazanan numaralar vs gibi detaylar burada. İşte 17 Mayıs Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU 17 MAYIS 2017 831. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında buradan bakabileceksiniz.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA (10 MAYIS) SONUÇLARI

Şans Topu 10 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda kazandıran numaralar; 04, 07, 19, 29, 30 +03 oldu. Şans Topu’nda bu hafta 5+1 bilen 1 kişi Iğdır Merkez’den çıktı ve 696.252,75 TL değerinde ikramiye kazandı.

5 bilen 16 kişi 696.252,75 TL, 4+1 bilen 201 kişi 346,90 TL, 4 bilen 2.490 kişi 37,35 TL, 3+1 bilen 5.727 kişi 20,60 TL, 3 bilen 76.210 kişi 4,25 TL, 2+1 bilen 55.157 kişi 6,00 TL, 1+1 bilen 187.704 kişi ise 3,30 TL ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.