Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto çekiliş sonuçları, Süper Loto çıkan numaralar sorgulama ekranı, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? gibi merak ettikleriniz burada. Süper Loto’da geçen hafta 6 bilen olmadı ve 4. kez devretmişti. 7 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin oynanan kuponlarla birlikte 10 milyonu asacağı konuşuluyor. Süper Loto 18 Mayıs çekilil sonuçları ve kazanan numaralar için aşağıda bulunan linke tıklamanız yeterlidir... Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü düzenlenen Süper Loto'da kazanan numaralar belli oldu mu? Süper Loto'da çıkan numaralar neler, Süper Loto sonuçları, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, Süper Loto kazanan numaralar gibi tüm detaylar, anbean bu haberde olacak. 18 Mayıs Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SÜPER LOTO 18 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Süper Loto’da büyük ikramiye kaç lira? Süper Loto’da 6 bilen oldu mu? Kazandıran numaralar neler? 5 bilen kaç lira aldı? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Süper Loto 18 Mayıs 2017 Perşembe çekiliş sonuçları MPİ giriş ile sorgulama ekranı, kazanan numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarları haberimizde. Geçen haftadan 4. kez devreden 7.064.638,60 TL’lik büyük ikramiyenin oynanan kuponlarla 10 milyon lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 500. hafta Süper Loto çekilişi canlı yayınla saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto 18 Mayıs çekilişini canlı izlemek için çekiliş saatinde aşağıdaki sonuç sorgulama ekranı linkine tıklayın.

SÜPER LOTO 18 MAYIS 2017 500. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında buradan bakabileceksiniz.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA (11 MAYIS) SONUÇLARI

Süper Loto 11 Mayıs 499. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Kazandıran numalar; 07, 14, 35, 41, 46 ve 47 olarak belirlendi. Süper Loto 4. kez devretti. Büyük ikramiye heyecanının gün geçtikçe katlandığı Süper Loto’da 7.064.638,60 TL haftaya devretti. 5 bilen 66 kişi 9.436,70’er TL, 4 bilen 4.040 kişi 165,40’ar TL, 3 bilen 82.549 kişi de 14,00’er TL ikramiye kazandı.