Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalanan Iraklı bir kişinin, sorgusunda İsrail ajanı olduğunu itiraf ettiği ileri sürüldü.

Haberde, yakalanan kişinin sorgusunda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı TASA ELITE isimli bir birim tarafından görevlendirildiğini, bu birimin, suikastler düzenlemek, suikastçiler ve ajanlar yetiştirmek için çalıştığını söylediği aktarıldı.

Lübnan güvenlik güçlerinin uzun zamandır takip ederek yakaladığı Iraklının, Lübnan'da İsrail için çalışacak bir istihbarat ağı oluşturmak, Lübnan ordusu ve devlet yetkilileri hakkında güvenlik bilgileri toplamak ile görevlendirildiği belirtilen haberde, söz konusu kişinin Lübnan'dan önce başka Arap ülkelerinde de İsrail için çalıştığını kabul ettiği ve Irak'ta İsrail için casusluk yapan kardeşinin de bilgilerini verdiği kaydedildi.