Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Florya'da geçen çarşamba günü saat 15.00'te meydana gelen olayda iş adamı, 3 yardımcı elemanının bulunduğu evinden spor yapmak için ayrıldı. Ardından lüks bir otomobille gelen şık giyimli 1'i kadın 3 hırsızdan biri, apartmanın güvenlik görevlisini oyaladı. 2 hırsız ise Azaphan'ın dairesinin kilidini kırarak içeri girdi.

EVDEKİ 3 KİŞİYE YAKALANMADILAR

Zanlılar, evdeki 3 kişiye yakalanmadan içeride bulunan imzalı 10 Galatasaray forması, saatler, ayakkabılar gibi eşyalar ile bir miktar para ve ziynet eşyasını çalıp geldikleri lüks otomobille kaçtı.

ÇALINANLARIN DEĞERİ 200 BİN TL

Çalınanların değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. (Habertürk)