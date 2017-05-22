Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague Final Four’da, temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos’u 80-64 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu. Tarihi finalde rakibine hiç öne geçme fırsatı vermeyen Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinin en büyük başarısına imza atmış oldu. Fenerbahçe’nin başarılı antrenörü Obradovic ise 500'üncü maçında 9’uncu kupasını kaldırdı. Medya takibinin öncü kuruluşlarından olan Ajans Press, Fenerbahçe basketbol takımının en medyatik isimlerini çıkardı. Ajans Press’in Euroleague’in başladığı Ekim ayından bugüne olan incelemesinde Fenerbahçe Basketbol takımının en çok konuşulan ismi koç Obradovic oldu.

Oyuncularda en fazla Ekpe Udoh konuşuldu



Başarılı antrenör bin 769 habere konu olurken Ajans Press’in yaptığı incelemede 16 kişilik kadronun en popüler ismi ise bin 422 haberle Ekpe Udoh oldu. Bogdan Bogdanovic bin 263 habere konu olarak en popüler ikinci isim olurken, bin 229 haberle konuşulan Jan Vesely listenin üçüncü sırasında yer aldı. Fenerbahçe’nin en çok konuşulan dördüncü ismi ise bin 68 habere konu olan Luigi Datome oldu. En çok konuşulan beş isim içerisine girmeyi başaran diğer oyuncu ise Boby Dixon olurken Amerikalı oyuncu bin 54 haberle konuşuldu. Avrupa’nın bir numaralı kupası Euroleague ise ,başladığı günden itibaren yazılı basında 5 bin 715 haberle konuşuldu.