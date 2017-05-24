Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Akıncı ve Eide ile görüşmelerinde Kıbrıs'taki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile de telefonda görüşerek mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon trafiği
24.05.2017 - 03:31 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile telefonda görüştü.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
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