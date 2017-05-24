Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika'da olağanüstü durumlarda erişime açılan stratejik petrol rezervleri yeniden satılabilir. ABD Başkanı Donald Trump 2018 bütçesine ek gelir kaynağı oluşturabilmek için stratejik petrol rezervlerinin yarısını satmak istiyor. Trump'ın bu yolla yaklaşık 17 milyar dolar ek gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.

Ülkede son yıllarda yaşanan kaya petrolü üretimindeki patlama Amerika'yı dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumuna getirmiş ve dışa bağlılığını azaltmıştı. Daha önce 2011 yılındaki Libya olaylarında ve 2005 yılında Katrina Kasırgası'nın ardından ülkedeki petrol rezervlerinin bir kısmı satılmıştı.

Ülkede yaklaşık 700 milyon varil petrolün zor durumlarda kullanılmak için depolandığı tahmin ediliyor. Petrol arzının yavaşlaması ya da sona ermesi durumunda şu anki rezervlerin ABD'nin 150 günlük petrol ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. ABD Enerji Bakanlığı, ülkedeki petrol stoğunun 90 günlük ihtiyacın altına düşmesine izin vermeyen düzenlemelere sahip.