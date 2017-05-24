Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu, Şans Topu çıkan numaralar, Şans Topu bile sorgula gibi aradığınız detaylar bu haberde. 24 Mayıs 2017 Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıda bulunan, ''24 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları'' başlıklı linke tıklayarak, Şans Topu çekiliş sonuçlarını görebilir, biletinize çıkan ikramiyeyi öğrenebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü çekilen Şans Topu sonuçları bu akşam belli olacak. Milyonlarca kişinini zengin olma hayalini süslediği Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çıkan numaralar, Şans Topu bile sorgula ve Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu gibi merak ettiğiniz detaylar bu haberde... İşte Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 24 MAYIS 2017

24 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları belli olur olmaz yukarıdaki linke tıkayarak biletinizi sorgulayabilirsiniz.

17 MAYIS 2017 ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 17 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda kazandıran numaralar; 05, 06, 09, 10, 14 +01 oldu. 5+1 bilen kimse çıkmadığı için 692.274,81 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 19 kişi 3.644,00 TL, 4+1 bilen 191 kişi 362,45 TL, 4 bilen 2.825 kişi 32,75 TL, 3+1 bilen 5.204 kişi 22,70 TL, 3 bilen 80.433 kişi 4,00 TL, 2+1 bilen 49.084 kişi 6,65 TL, 1+1 bilen 160.533 kişi ise 3,85 TL ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi, Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler 21:15'te başlar ve kazanan numaraların belirlenmesinin ardından en geç 21:45'e kadar sonuçlar açıklanır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları için "nasıl öğrenilir" diye soran vatandaşlar, sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi olarak açıklanmaktadır ve MPİ internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Şans Topu sonuçlarıyla beraber ikramiye bilgileri ve çekilişin resmi videosu yine aynı sayfa üzerinden vatandaşlarla paylaşılmaktadır. Öte yandan Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri, MPİ tarafından açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına yansımaktadır.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişinden ikramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3+1 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

4+1 bilenler ve 5 bilenler Loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ



Şans topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu oyunu için doldurulan kuponun üstünde iki tane sayı kümesi yer alır. Bu iki sayı kümesinden belirlenen miktarda sayı seçilip işaretlenerek oynanır. Şans Topu oyunu kağıdında ilk sayı kümesinde 1’den 34’e kadar sayılar yer alır. Bu kümeden 5 tane sayı işaretlenir. İkinci sayı kümesi de 1’den 14’e kadar olan sayılardan oluşur. Bu küme içerisinden de 1 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Şans Topu çekilişi sonucunda talihlilere verilen ikramiye grup sayıları da fazladır. Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri düzenli olarak yapıldığı için, Perşembe günü sabahından itibaren Çarşamba günü saat 21.00’a kadar çekilişe katılım sağlanabilir. Şans Topu biletlerinin alındığı yerlere dikkat edilmelidir. Yalnızca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yetki verilen yerlerden bilet alımı yapılmalıdır. Aksi durumlarda yetkisi olmayan yerlerden alınan biletlere Milli Piyango İdaresi tarafından ikramiye ödemesi yapılmaz.