Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Mayıs Süper Loto sonuçları, Süper Loto çekiliş sonuçları, Süper Loto sonuçları belli oldu mu? gibi merak ettiğiniz detaylar bu haberde. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü çekilen Süper Loto sonuçları bu akşam belli oluyor. Süper Loto sonuçları öğren, Süper Loto çekiliş sonuçları Süper Loto'da çıkan numaralar hangileri? Süper Loto'dan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen talihliler, zengin olma hayaliyle, Süper Loto'da çıkan numalar, Süper Loto çekiliş sonuçları, Süper Loto çekilişi belli oldu mu, Süper Loto sonuçları, Süper Loto'da kazanan numaralar, Süper Loto devir mi etti gibi konuları merak ediyor. İşte Süper Loto sonuçları ve Süper Loto'da çıkan numaralar...

SÜPER LOTO 25 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto 25 Mayıs 2017 çekilişi ve sonuçları anında haberimizde. Binlerce kişinin zengin olma hayaliyle oynadığı şans oyunu Süper Loto'da çekiliş saatine saatler kaldı. Bilet sorgulama ekranından biletinizdeki rakamları sorgulayarak kazandığınız ikramiye miktarını öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto 18 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Devretmesiyle meşhur Süper Loto’da bu hafta 6 bilen kimse çıkmadı ve 5.kez devretti. 9.261.878,09 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 52 kişi 13.147,40 TL, 4 bilen 3.894 kişi 189,00 TL, 3 bilen 86.704 kişi ise 14,60 TL değerinde ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO'DA 5. DEVİR

18 Mayıs 2017 tarihinde 5-6-11-15-41-47 numarayla devreden süper loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bu akşam belli olacak.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.