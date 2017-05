Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük ve lokomotif sektöründeki şirketler 2017 yılında yatırımlarına ve projelerine devam ediyor. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Demirli Yapı Yönetim Başkanı İdris Demirli, 2017 yılından umutlu olduklarını ifade ederek, Türkiye'ye güvendiklerini ve yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Demirli, “Demirli Yapı olarak bu yıl yapacağımız yeni yatırımlara hız kesmeden devam etme kararı aldık. Kim ne yaparsa yapsın Türkiye büyümeye ve yatırımların adresi olmaya devam edecek” dedi.

“Her yaşa, yaşantıya uygun yaşam alanları”

Demirli Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Demirli, bu yılki en önemli projelerinden birinin İstanbul Anadolu Yakası’nın gözde projelerinden Park Plus projesi olduğunu vurguladı. İstanbul Anadolu Yakasının tam merkezinde E-5 ve Tem bağlantı yolunun kesiştiği noktada her türlü toplu ulaşım imkanının bir arada bulunduğu, Sahrayı cedit’in merkezinde yer alan Demirli Yapı tarafından inşa edilen Park Plus projesi yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Demirli, “İstanbul Anadolu Yakasının tam merkezinde E-5 ve Tem bağlantı yolunun kesiştiği noktada her türlü toplu ulaşım imkanının bir arada bulunduğu, Sahrayıcedit’in merkezinde yükselecek olan Demirli Park Plus projemizin sakinlerine özel; her yaşa, her yaşantıya uygun, özgürce kullanılabilen yaşam alanlarıyla, modern mimari kültürünün dairelerde sunduğu konforla, İstanbul’un eşsiz deniz manzarasıyla mutlu ve huzurlu bir sunmaktadır” diye konuştu