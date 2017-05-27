Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, 27 Mayıs Sayısal Loto'da çıkan numaralar, Sayısal sonuçları gibi merak ettiğiniz detaylar bu haberde. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişi bu akşam belli olacak. Sayısal Loto'da en çok çıkan numaralar, Sayısal Loto oynarken dikkat edilmesi gerekilen detaylar gibi merak ettikleriniz burada... Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çıkan numaralar, 27 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, belli olur olmaz bu haberde olacak. İşte 27 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO 27 MAYIS 2017 1072. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş yapıldıktan sonra sonuçlara buradan bakabileceksiniz.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA (20 MAYIS) SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto’da bu hafta kazandıran numaralar; 09, 11, 28, 29, 33 ve 37 oldu. 6 bilen çıkmayınca 1.684.527,75 TL’lik ikramiye haftaya devretti. 5 bilen 90 kişi 7.882,65’er TL, 4 bilen 7.139 kişi 74,70’er TL, 3 bilen 133.841 kişi de 11,25’er TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

38 151 1052. Hafta

18 149 1058. Hafta

21 147 1055. Hafta

16 146 1056. Hafta

36 145 1058. Hafta

26 143 1055. Hafta

1 142 1012. Hafta

40 140 1058. Hafta

47 140 1057. Hafta

9 137 1052. Hafta

Sayısal Loto oynarken nelere dikkat edilmelidir?

18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto oynayamazlar. Oynayıp ikramiye kazanmış olsalar bile ikramiye alma hakları bulunmamaktadır.

Doldurulan kupon iptal edilmek istendiğinde, kuponun hemen alt tarafında yer alan ‘’İPTAL’’ kutucuğunun işaretlenmesi gereklidir. İşaretlenmez ise kolon geçerli kabul edilecektir.

Sayısal Loto oynarken herhangi bir kısıtlama yoktur. İstenildiği kadar kolon doldurularak çekilişe katılabilirsiniz.

İşaretleme yapılırken kırmızı kalem ile işaretleme yapılmamalıdır. Kolonun üstündeki kutucukların dik olarak işaretlenmesi gereklidir. Sahibi olunan biletin aşırı ısınmadan korunması gereklidir. Aksi durumda biletin yapısında bozulmalar meydana gelebilir. Kuponun olması ikramiye talep etme hakkını size vermemektedir.

Alınmış olunan Milli Piyango biletinin arka tarafında ad ve soyadın yazılarak imzalanması gereklidir. İkramiye kazanılması durumunda bu yapılan işlem biletin size ait olduğunu ispatlayabilmek için bir kanıt olacaktır.

Ayrıca Milli Piyango idaresine ikramiyesini teslim almak için giden talihli kişilerin de sahip oldukları biletin arka yüzüne adını, soyadını ve imzasını atması istenmektedir. İkramiye kazanan kişilerin, ikramiye alacakları yerin Milli Piyango İdaresine bağlı olduğundan emin olmaları gereklidir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

Sayısal Loto ikramiyeleri nereden alınır?

Sayısal Loto çekilişi sonucunda ikramiye kazanmış olan kişiler ikramiyelerinin büyüklüklerine göre farklı yerden tahsil etmektedirler.

Çekiliş sonucunda 3 ve 4 bilen kişiler ikramiyelerini yetkili Loto bayilerinden, 5 bilen kişiler ikramiyelerini yetkili Loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi Şubelerinden, 6 bilen kişiler ise kazandıkları ikramiyeyi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden almaktadır.