İstanbul için iftar saati vakti ne zaman il il iftar vakitlerine buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul iftar vakti vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki iftar vakti ne zaman, saat kaçta işte detaylar... İftar saat kaçta? İstanbul iftar saati ne zaman? Sahura ne kadar var? İstanbul sahur saatleri ve ezan saatleri. İstanbul iftar vakti. İftara kaç saat var? İstanbul için iftar vakti ne zaman. İftara kaç saat kaldı? Ezan saatleri, sahur saatleri ve iftar saatleri bu haberde. Rahmet ve bereket ayı Ramazan bugün itibariyle başladı. İlk teravih namazı dün gece kılındı, ilk sahur yemeği de imsaktan önce yenildi.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İFTAR SAATLERİ - İFTAR VAKİTLERİ

EZAN SAATLERİ (EZAN VAKİTLERİ)

"EZAN OKUNMADAN 15 DAKİKA ÖNCE NİYET EDİLMELİ"

Ezan okunmadan 15 dakika önce niyet edilmesi gerektiğinin altını çizen Osman Ünlü, iftar vaktinde de kişinin acele etmemesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: "Ramazan'da cami imamı ezanı yanlışlıkla 1-2 dakika erken okuyabilir. Bu yüzden önce akşam namazını kılıp, sonra iftar etmek lazım. Çünkü vakit girmediyse akşam namazını iade edebilirim. Ama oruç iade edemem. Bu yüzden hem iftar vaktinde hem de imsak vaktinde temkinli hareket etmek lazım." Gün içinde 17-18 saat oruç tutulacağını hatırlatan Ünlü, bedenden yeme-içme kesildiği gibi gözün, kulağın, dilin, ayağında yasak olan şeylerden uzak durması gerektiğini söyledi.

ORUCUN FARZI ÜÇTÜR

Sual: Namazın farzları olduğu gibi, orucun da farzları var mıdır?

Cevap: Orucun farzı üçtür bunlar:

1-Niyet etmek.

2-Niyeti, niyetin ilk ve son vakitleri arasında yapmak.

3-Fecr-i sâdık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde, orucu bozan şeylerden sakınmaktır.



Sual: İftarda acele etmeli deniyor. Bu aceleden maksat nedir, ne yapılır ve nasıl hareket edilirse acele edilmiş olur?

Cevap: İftarı acele etmek ve sahuru, fecrin ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir. Resulullah efendimiz, bu iki sünneti yapmaya çok dikkat ederdi. Dürer’de deniyor ki:

“Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir. Seher vakti, gecenin son altıda biridir.”

Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuştur. İbadet, acz ve ihtiyacı göstermek demektir. Nûr-ül-îzâh kitabında;

“Bulutsuz gecelerde iftarı çabuk yapmak müstehabdır” deniyor. Bu kitabın şerhinde de;

“Bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için, ihtiyatlı davranmalı yani iftarı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görünmeden önce iftar eden, acele etmiş olur” denilmektedir. Tahtâvîde ise;

“Orucu namazdan önce bozmak müstehabdır. Bahr kitabında ve İbni Âbidîn’de denildiği gibi, iftarda acele etmek, yıldızlar görülmeden önce, iftar etmek demektir” denilmektedir. Akşam namazını da, bu vakitte, yani erken kılmak müstehabdır. Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce Euzü ve Besmele okuyup;

(Allahümme yâ vâsi’al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Bir iki lokma iftarlık yiyip;

(Zehebezzamâ vebtelletil-urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır. Hurma veya su, zeytin yahut tuz ile iftar edilir. Sonra, camide veya evde, cemaatle akşam namazı kılınır. Bundan sonra, akşam yemeği yenir. Sofrada yemekleri yemek, bilhassa ramazanda uzun süreceğinden, akşam namazının erken kılınması ve yemeğin, acele etmeyerek, rahat yenmesi için, az bir şeyle iftar edip, yemeği duadan ve namazdan sonra yemelidir. Böylece, oruç erken bozulmuş, namaz da erken kılınmış olur. Yukarıdaki iftar duasının manası;

“Açlık zamanı bitti. Damarlarımızın suya kavuşması vakti geldi. İnşallah sevap hasıl oldu” demektir. OSMAN ÜNLÜ

Bu mübarek günleri iyi değerlendirelim...



Resûlullah Efendimiz, yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekât namaz kıldıktan sonra, “Ramazanda yirmi rekât teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur” buyurdu.

Rabbimize hamd olsun, bir Ramazan-ı şerif ayına daha kavuştuk... Bu ayı fırsat bilmeli, Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

“Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir...”

Teravih, ramazan ayının mühim sünnetlerindendir. Teravihin cemaatle kılınması, “sünnet-i kifâye”dir. Yani bir mahallede cemaatle kılınınca, diğerleri evde kılsa da, sünnet ifa edilmiş olur. (Nimet-i İslam)

İbni Abbas hazretleri bildiriyor ki:

Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekât namaz kıldıktan sonra, (Ramazanda yirmi rekât teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (İbni Ebi Şeybe)

Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması, hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu Eshab-ı kiramın icmaı ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi)

Teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir.

Ta’dil-i erkân, Hanefî’de vacib, Şâfiî’de ise farzdır. Bunun için ta’dil-i erkâna riayet etmeli, teravihi hızlı kılmamalıdır...

Teravih namazına kalkarken ve teravih bitince okunacak dualar vardır.

Başlarken şu dua okunur:

“Sübhane zil mülki vel melekût. Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberût. Sübhanel melikil mevcûd. Sübhanel melikil ma’bûd. Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbüna ve Rabbül melaiketi verrûh. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehre Ramezan. Merhaben, merhaben merhaba ya şehrel-bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehret-tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur’ân. Evvelühû, ahiruhû, zahiruhû, batınühû ya men la ilahe illa hû.” (Ramazanın onbeşinden sonra, “merhaben, merhaben...” yerine “elveda, elveda...” denir.)

Her dört rekatta selam verince şu dua okunur:

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Âli seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.”

Teravih bitince de yukarıdaki dua üç defa okunur ve üçüncüsünde (kesira) yerine (kesiran kesira) denir. Devamında da şu dua okunur:

“Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadlı vel-ihsan nercül-afve vel gufran. Vec’al-na min utekai şehr-i ramezan bi hurmetil Kur’ân.”

Allahü teala, cümlemizi Ramazan-ı şerifin feyzinden ve bereketinden istifade edenlerden eylesin. Âmin...

Ahmet DEMİRBAŞ

Ramazan ayı çok şereflidir

Ebû Nuaym Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 770 (m. 1368)’de Filistin’de Gazze’de doğdu, 822 (m. 1419)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Mübarek ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resûlullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur’an-ı kerim, ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır.

Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resûlullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, “Özürsüz, ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz” buyuruldu. (Orucu kazaya bırakmayı mubah kılan dînî bir mazeret varsa, o zaman ramazan orucunu kazaya bırakmak günah olmaz.)



VEHBİ TÜLEK