Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin, perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren bir ABD gözlem uçağını "takip ettiklerini" bildirdi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, ABD'ye ait bir gözlem uçağının perşembe günü Hong Kong hava sahasını ihlal ettiğini kaydetti.

"Perşembe günü Hong Kong hava sahasına giren ABD gözetim uçağını haklı olarak izledik ve takip ettik." diyen Vu, takip işleminin uluslararası hukuka uygun, profesyonel ve güvenli şekilde yapıldığını söyledi. Vu, "Çin egemenliğindeki kara suları ve hava sahası çevresinde devriye faaliyetlerini sıklaştıran ABD'nin eylemleri, bölgede tansiyonu yükseltebilir." ifadesini kullandı.

ABD'ye "hatalarını düzeltme ve Çin egemenliğindeki kara suları ve hava sahası çevresinde devriye faaliyetlerini sonlandırma" çağrısını yapan Sözcü Vu, "Çin ordusu, ülkesinin egemenliği ve emniyetini korumak için görevini yapacaktır." diye konuştu. Vu, iki Çin savaş uçağının ABD donanma gemisi üzerinde alçak uçuş yaptığı iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Çin'e ait iki askeri uçağın Hong Kong civarında seyreden ABD Deniz Kuvvetleri bünyesindeki bir geminin 180 metre yakınına kadar geldiği ileri sürülmüştü. Amerikalı yetkililer, Çin ordusuna ait J-10 tipi iki uçağın "tehlikeli bir şekilde" ABD'ye ait P-3 tipi gözlem uçağına yaklaştığını ifade ederek, uçaklardan birinin geminin güzergahında çok yakın mesafede manevralar yaptığını kaydetmişti.