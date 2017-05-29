Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin yeni MYK listesinde 3 yeni isim belli oldu. Hamza Dağ, Ravza Kavakçı Kan ve Mahir Ünal, MYK'daki yeni isimler oldu.

Listede, Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olurken, İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan oldu.