ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği üçüncü nükleer füze denemesinin ardından Kuzey Kore’yi uyardı. Trump, resmi twitter hesabından konuya ilişkin,"Kuzey Kore, gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından komşusu Çin’e büyük saygısızlıkta bulundu. Çin kendini zor tutuyor" mesajını yayınladı.