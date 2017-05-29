ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği üçüncü nükleer füze denemesinin ardından Kuzey Kore’yi uyardı. Trump, resmi twitter hesabından konuya ilişkin,"Kuzey Kore, gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından komşusu Çin’e büyük saygısızlıkta bulundu. Çin kendini zor tutuyor" mesajını yayınladı.
Trump: Kuzey Kore Çin’e büyük saygısızlık yaptı
29.05.2017 - 18:56 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin, gerçekleştirdiği nükleer füze denemesiyle komşusu Çin’e büyük saygısızlık yaptığını söyledi.
Etiketler : donald trump,abd,kuzey kore,çin,
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