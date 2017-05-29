Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Televizyonu tarafından yayınlanan Maduro ile Pazar programının 88. bölümünde Devlet Başkanı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Ulusal Muhafız Biriliğinden emekli 34 yaşındaki Danny José Subero’nun Lara eyaletinde motoruyla giderken "bir grup suçlu" tarafından durdurulduğunu ve dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

"BU KRİMİNAL TERÖRİZMDİR"

Ateş püsküren Maduro olayla ilgili, "Buna politik muhalefet denebilir mi? Bu kriminal terörizmdir. Bu faşizmin ürünüdür, bu sadece bir aileyi, bir babayı, bir anneyi yasa sokmadı, ülkenin kalbine yara açtı." dedi.

Cinayetin "uluslararası bir skandal" olduğunu ifade eden Maduro, ülkedeki şiddet dalgasından hükümeti sorumlu tutan Amerikan Devletleri Organizasyonu (OAS) ve sağ muhalefete yüklendi: "Bunun gibi suçlar işlenirken OAS'ın açıklamaları nerede? Eğer varsa bir ses duymak istiyorum. Vali Henri Falcón bu faşizm karşısında ne diyor?"

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ: "LİNÇ"

İnsan hakları örgütlerinin "linç" olarak tanımlayarak kınadığı cinayet hakkında Lara eyaleti savcısı Marina Araujo tarafından soruşturma açıldı. Henüz olaya dair detayların belli olmadığını söyleyen savcı, emekli askerin motorunun da yanmış olarak bulunduğunu söyledi.

Geçen hafta da protestocular tarafından bir kişi üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Gencin vücudunun yüzde 80'ininde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşmuştu.

HÜKÜMET YANLILARI BARIŞ İÇİN SOKAĞA ÇIKACAK

Son gelişmeleri takiben Maduro'ya destek vermek isteyen hükümet yanlılarının "Barış, Hayat, Kurucu Meclis" temasıyla sokağa çıkacağı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 62'YE ÇIKTI

Öte yandan ülkedeki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 62'ye yükseldiği belirtildi.

MUHALEFET PROTESTOLARINI SÜRDÜRÜYOR

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta hükümet karşıtları sokaklara dökülmüştü. Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen muhalefet, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor.