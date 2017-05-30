Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimini eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin Batı dünyasının lider gücü statüsünü kaybettiğini belirtti. Der Spiegel dergisinin haberine göre, sığınmacılar ve göç sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşan Gabriel, ABD'nin Batı topluluğundaki önemli güç olarak iflasına işaret ederek Beyaz Saray'ın politikasına karşı durma çağrısında bulundu.

"TRUMP'IN GELİŞİ BATI'YI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Bakanın görüşüne göre, Washington'un mevcut tecrit politikası dünyadaki duruma olumsuz etki yapıyor. Trump'ın gelişiyle uluslararası arenadaki güç dengesinin değiştiğinin altını çizen Alman bakan, "Batı biraz küçüldü" dedi. Washington'un güç ve iklim konusundaki yeni duruşunu da eleştiren Gabriel, Beyaz Saray'ın bu alanlardaki girişimlerinin mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini dile getirdi.