Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler’in Marawi şehrini kısmen ele geçiren terör örgütü DEAŞ örgütüne bağlı Maute grubu bir haftadır güvenlik güçleriyle çatışıyor. Marawi’ye kısmen hâkim olan teröristler havadan helikopterler ve karadan komando birlikleriyle yapılan saldırılara karşı direniyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda DEAŞ’lı teröristlerin şehirdeki binalara bayrak astığı görülüyor. Güvenlik güçleri bazı mahallelerde infaz edilmiş rehinelerin cesetleriyle karşılaştı. Sokak çatışmaları aralıksız devam ederken, sadece son iki günde en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. 200 bin kişinin yaşadığı şehrin yüzde 90’ının çatışmalar başladıktan sonra boşaltıldığı tahmin ediliyor. Büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan şehirden kaçan siviller yakındaki Iligan şehrine sığındı. Ancak yaklaşık 2 bin kişi çatışma bölgesinde sıkışıp kaldı. Olaylar, Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin 11 aylık iktidarında karşılaştığı en ciddi güvenlik problemi olarak görülüyor.