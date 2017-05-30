Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsimsizler son bölüm izle... Başrollerinde Uğur Güneş, Bülent Alkış, Taner Ertürkler, Sedat Mert, Musab Ekici, Algı Eke, Volkan Keskin, Çağkan Çulha, Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı İsimsizler yeni bölümü ile 29 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana geldi. İzleyicilerin nefeslerini tuttuğu İsimsizler son bölümde takipçileri şoke eden gelişmeler yaşandı. İsimsizler 9. bölümde, terörist Gözcü'nün paralelci Sinan ve Otto'nun yardımıyla planladığı Kaymakam Fatih Keskin suikastini deşifre eden Doktor Elif Toprak, Otto'nun şüphesini üzerine çekmişti. Bunun üzerine Kaymakam Fatih'in yakın dostu Doktor Elif'i kaçıran Otto, ormanlık alana götürdüğü genç kadını bıçaklamıştı. Büyük şaşkınlık oluşturan gelişme sonrası izleyiciler "Doktor Elif öldü mü? Algı Eke diziden ayrıldı mı?" sorusunu sormaya başlamıştı.

İSİMSİZLER 9. BÖLÜM İZLE - TIKLA

Ayrıca Otto, Doktor Elif'le arasında yaşanan boğuşma sonrası paralelci Sinan ve Savcı Zeki'den yardım istemişti. Savcı Zeki, Otto'ya yardım için istihbarat tırlarına müdahalede oynadığı rolle paralelci olduğu ortaya çıkan Fuat Müdür'ü bölgeye yollamıştı. Fakat, her türlü hainliği yapan abilerin Fuat Müdür için de planları vardır. Doktor Elif'in bıçaklandığı noktaya giden Fuat Müdür, Otto'nun çektiği silahla şaşkına döner ve bir boğuşmada bu ikili arasında geçer. İsimsizler 10. yeni bölüm bu boğuşmanın Otto'nun vurulması ile sonuçlandığını gösterdi. Peki ya Otto'ya ne oldu? Dizinin takipçileri Doktor Elif şokunu üzerlerinden atamadan bir sürpriz de Otto'dan geldi.

İSİMSİZLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İşte tüm bu gelişmelere İsimsizler son bölümde cevap verildi. Kaymakam Fatih Keskin, kendisine düzenlenecek suikasti haber veren Doktor Elif Toprak'tan o saatten sonra bir daha haber alamamıştı. Operasyon dönüşü büyük merak içerisine düşen Kaymakam Fatih, her yerde Doktor Elif'i ararken paralelci Sinan ve Savcı Zeki yine hainlik peşindeydi. Doktor Elif'in telefonunu ele geçiren ikili, örgütçü Kara Berfin ve Gözcü'yle birlikte Kaymakam Fatih'e yeni bir pusu kurdu. Abilerin planını Otto'yu vurarak suya düşüren Fuat Müdür bu kez de bölgedeki güvenlik güçlerini çekerek örgüte yardım edecekti. Türkiye Gazetesi

Kaymakam ve ekibi Doktor Elif'ten aldıklarını sandıkları yardım mesajıyla harekete geçti. Yanına hiçbir destek kuvvet almayan Kaymakam Fatih Keskin, Yüzbaşı Olcay, Terörle Mücadele Müdürü Ahmet, İstihbaratçı Kürşad, Özel Harekat Polisi Murat ve İstihbaratçı Seher ile sınırdaki eski mermer fabrikasına gitti. Her şey teröristlerin planına uygun işlerken dengeleri değiştirecek hamle bir önceki bölümlerde hain olarak düşünülen ama örgüt içerisinde gizlenen üst düzey ajan olduğu ortaya çıkan Afran yani Kaymakam Fatih'in amcası Cemal'den geldi. Dayı'nın yokluğunda Kaymakam ve ekibinin gözü olan Afran, stratejik noktalardaki tüm teröristleri temizleyerek yeğeninin önünü açtı.

İSİMSİZLER SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Bu gelişme sırasında Kaymakam Fatih ve ekibi büyük şaşkınlık yaşadı. Onlara yardım edenin kim olduğu merak eden ekip kısa sürede taarruza geçerek Kara Berfin kontrolündeki teröristleri püskürttü.

KAYMAKAM FATİH'E TELEFON

Yaşananlar sonrası Doktor Elif'i bulamamanın hayal kırıklığını yaşayan Kaymakam Fatih operasyon dönüşü Ahmet Müdür'e gelen telefonla yıkıldı. Doktor Elif bulunmuştu. Doktor Elif'in bıçaklandığı yere giden Kaymakam Fatih, yakın dostunun cesediyle karşılaşınca büyük üzüntü yaşarken onu Yüzbaşı Olcay ve Ahmet Müdür teselli etmeye çalıştı. Böylece Doktor Elif karakterinin dizide resmen öldüğü doğrulanmış oldu. Bununla beraber Doktor Elif'yi canlandıran Algı Eke'nin senaryoda zamanı geldiği için mi yoksa farklı sebeplerden dolayı mı diziden ayrıldığı henüz netlik kazanmış değildi. Türkiye Gazetesi

DAYI KURTULDU

Doktor Elif'in ölümüyle yıkılan Kaymakam Fatih ve ekibine bir başka telefon gelir. Hain Gözcü'nün saldırısıyla yaralanan Dayı uyanmıştır. Dayı'nın uyandığı haberi Kaymakam ve ekibine buruk bir sevinç yaşatır.

OTTO ÖLDÜ MÜ?

Peki Doktor Elif'i bıçaklayan ve sonrasında Fuat Müdür tarafından vurulan Otto'ya ne oldu? Savcı Zeki'nin oyunlarına bir yenisi öldüğü belirlenen Otto'yla ekleniyordu. Savcı Zeki'nin emriyle Otto'yu bir köprünün altına gizleyen paralelci Sinan, Kaymakam Fatih'e yeni bir oyun kurdu. Böylece Otto'nun da öldüğü doğrulanmış olurken Doktor Elif'in ölümüyle sarsılan İsimsizler hayranları bir de Otto'yla şaşkına döndü. Türkiye Gazetesi

TERÖRİST SAWER'E NE OLDU?

Savcı Zeki'nin yeni bir planla saf dışı bırakmak istediği Fuat Müdür ise Kaymakam Fatih ve ekibi tarafından yakalanan terörist Sawer'i zehirleyerek yeniden av olur. Savcı Zeki'nin amacı paralelci Sinan'ın üzerindeki suçlamaları Fuat Müdür'ün üzerine yıkıp paralelci Sinan'ı temize çıkartmaktır. Peki Sawer'e ne oldu? Sawer öldü mü? Bu soruların cevabını gelecek bölümde hep birlikte göreceğiz. Öte yandan Savcı Zeki'nin Kaymakam Fatih'e yönelik Otto'lu planının nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.

İsimsizler'de 11. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

İSİMSİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fatih Keskin, genç bir diplomattır. Yeni görev yerine gitmeye hazırlanırken Güneydoğu’daki önemli ilçelerden biri olan Virankaya’nın Kaymakamı Orhan Yağız'ın hain bir saldırı sonucu şehit edilmesi, kararını değiştirir. Amirleri ve ailesi, onu bu kararından döndürmek istese de başaramazlar.

Virankaya'da 7 kişilik bir ekip oluştururken, hem terörle mücadele etmeyi hem de Kaymakam suikastının perde arkasını çözmeye çalışır. Fatih Keskin, Güneydoğudaki teröre karşı mücadelede kendisiyle omuz omuza savaşacak 7 cesur adam seçer. Onlarla yürüyeceği tehlikeli yolculukta sadece teröristlerle mücadele değil, terörü organize eden uluslararası ilişkileri de çözmek gibi bir görev üstlenir. Bunu yaparken de yolu genç Doktor Elif ve onun çevresinden ayrılmayan bölgedeki kaosun mimarlarından Otto ile kesişir.

Kaymakam suikastının ilk ipuçlarına ulaşırken, terör örgütü de Fatih’in ilk görev gününde ilçeyi ele geçirmek amacıyla büyük bir saldırıya hazırlanmaktadır. Bu saldırıda devlet içine sızmış paralel yapı ajanları, yabancı istihbaratçılar ve terör örgütü kol koladır.

İSİMSİZLER KÜNYESİ

Yönetmen: Osman Kaya

Yapımcı: Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici

Yapım: Barakuda Film - Es Film

Senaryo: Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil, Hale Çalap

İSİMSİZLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uğur Güneş (Kaymakam Fatih): Fatih, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine ataması yapılmış, umut vaat eden bir diplomat iken bu görevinden son anda vazgeçer ve Virankay Kaymakamı olmak için gönüllü olur.

Algı Eke (Doktor Elif Toprak): Ankara’lı olmasına rağmen tıp fakültesindeki arkadaşlarının aksine, tayini Güneydoğu bölgesine çıktığında tereddüt etmeden görevi kabul edecek kadar idealist genç bir kadındır aynı zamanda. İlk zamanlar göreve başladığı yöredeki bazı gruplara inanıp, bölgeye gelen askeri gücün ortalığı daha da yangın yerine çevirdiğine inanan doktor Elif, Kaymakam Fatih ile de bu yüzden sürekli karşı karşıya gelir. Ancak Elif’in şahit olduğu birçok olay Fatih ve ekibine yaklaştırır.

Bülent Alkış (Özel Harekat Polisi Hasan): Keskin nişancılık konusunda uzmandır. Hasan’a çevresindeki herkes “dayı” diye hitap eder. Hem saygı duyulan hem çekinilen bir yapısı vardır.

Sedat Mert (Özel Kuvvetler Yüzbaşı Olcay): Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış bir yüzbaşıdır. Paralel yapının kumpası sonucu hapishaneye girmiştir. 4 yıl içeride yattıktan sonra geri hizmetle askerliğe dönmüştür.

Taner Ertürkler (Terörle Mücadele Polisi Ahmet): Başarılı bir emniyetçidir, tam bir saha adamıdır. Üstün hizmetlerinden dolayı pek çok kez ödüllendirilmiştir.

Volkan Keskin (İstihbaratçı Kürşad): Trabzonlu olan Kürşad, teşkilatta istihbaratçı olarak çalışmaktadır ancak ailesi dahil hiç kimse çalıştığı kurumu bilmemektedir.

Çağkan Çulha (Özel Harekat Polisi Murat): Askerliğini Van’da bir sınır karakolunda yapan Murat, bir gece karakola yapılan baskın sonucu üç arkadaşını şehit vermiştir ve tüm bu yaşadıklarından sonra polis olmaya karar verir. İstanbul ve Ağrı’da görev yaptıktan sonra Virankaya’ya atanır.

Musab Ekici (Makam Şoförü Derman): Doğma büyüme Virankaya’lı’dır. Kaymakamın makam şoförlüğünü yapmaktadır. Tam bir vatanseverdir.

Sera Kutlubey (İstihbaratçı Seher): Seher, örgüt içinde MIT adına çalışan bir istihbarat elemanıdır. Bir operasyon sırasında deşifre olunca görevini bırakmak zorunda kalıdr. Vatan sevgisinin yanı sıra yaşadığı acı bir olay yüzünden Virankaya’da kalmak ve örgütle savaşına devam etmek isteyen Seher, Fatih’in ekibine katılır.