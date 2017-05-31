Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi bir okula ateş açtı. Okulda çocukların bulunmadığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir bilgi yok. Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'nden yayınlanan mesajda, "Krallık okulunda bir saldırı oldu. Lütfen bölgeden uzak durun" ifadeleri kullanıldı.