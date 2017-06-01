Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ, bu sefer Afganistan’ın başşehri Kâbil’i kan gölüne çevirdi. Bir su tankerine bomba yükleyen teröristler, ülkenin en iyi korunan yer olarak anılan Vezir Ekber Han’daki yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı’nın olduğu bölgeyi hedef aldı. Yerel saatle sabah 08.25’te Türkiye’nin Kâbil Büyükelçiliğine komşu Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önüne getirilen bomba yüklü tanker patlatıldı. Kâbil Polis sözcüsü Basir Mücahid genelde trafiğin yoğun olduğu caddede 100’den fazla kişinin öldüğünü, 350’ye yakın kişinin yaralandığını açıkladı. Almanya büyükelçilik binası enkaza dönerken Türkiye, Fransa, Japonya, Çin ve Hindistan büyükelçilik binaları hasar gördü. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel saldırıda, elçilik çalışanlarının da yaralandığını açıkladı.

İKİ MEDYA ÇALIŞANI DA ÖLDÜ

Saldırıda 2 medya çalışanı ölürken 6 basın mensubu yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Aziz Navin (22) ve BBC şoförü, yaralananlar arasında 4 BBC çalışanı ve 2 1TV çalışanı bulunuyor. Dehşeti yaşayan Fatima Faizi “Hayatımda daha önce bu kadar büyük bir ses duymadım” derken bir başka görgü şahidi Muştak Rahim ise “Yaklaşık 500 metre uzaklıktaydım ve Kâbil’in her yeri ürperdi. Şehrin her yerini sallayan deprem gibiydi” dedi. Patlama bölgesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan binalar ve 30’dan fazla araç da büyük hasar gördü.

TÜRK PERSONEL İZNE GÖNDERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı saldırıda Türkiye’nin Kâbil Büyükelçiliği’nin de hasar gördüğünü açıkladı. Hasar gören bölgedeki inşaat bitene kadar personel moral iznine gönderildi. Saldırıyı kınadığını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Patlayan bombanın şiddetiyle büyükelçilik binamızda da hasar meydana geldi. Ama çok şükür herhangi bir yaralı yok. Fakat bu bomba yüklü aracın buraya nasıl girdiğini çok iyi araştırmak lazım. Nereden destek aldılar? Her 50 metrede bir güvenlik kontrolünün yapıldığı, şehrin en güvenli bölgesi sayılan bir yerde düzenlenen saldırı çok ciddi bir olaydır” diye konuştu.

TALİBAN KINADI

Bu arada terör örgütü Taliban, saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgüte ait militanların saldırıya karışmadığını belirterek sivillerin hedef alınmasını kınadı. Rus basını saldırıyı DEAŞ’ın üstlendiğini duyurdu.