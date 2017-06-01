Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

PKK’nın reddetmesine rağmen Rusya Savunma Bakanlığının bilgiyi teyit ettiğini belirten Lavrov, DEAŞ ile SDG’nin anlaştığına dair açıklamanın güvenilir verilere dayandığını ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığından bir kaynak geçtiğimiz günlerde, “PKK, DEAŞ için güneyde güvenli bir koridor açarak kentten problemsiz çıkmalarını sağlamak istedi ancak Rus Hava Kuvvetleri, bu manevrayı önlemeyi başardı” açıklamasında bulunmuştu. Son bir yıl içinde 7 kez ertelenen Rakka operasyonuna PKK-PYD ile yola devam kararı alan ABD’nin haber alma teşkilatı CIA mensubu 5 ajanın, YPG’li silahlı bir heyetle birlikte DEAŞ’ın üst düzey yetkilileri ile 10 günden buyana görüştüğü ortaya çıkmıştı. Görüşmelerde, kenti boşaltmaları istenen DEAŞ’lıların bir kısmının kenti boşalttığı öğrenilirken gelişmeyi gazetemiz duyurmuştu.