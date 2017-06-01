Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan temas hattında belirlenen ve istihbarat amacıyla kullanılan video kayıt sisteminin Azerbaycan askerleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Ön incelemeler sonucunda cihazın hava balonu, küçük hacimli paraşüt, kutunun içerisine yerleştirilmiş kamera, çeşitli verici anten ve kablolardan hazırlandığı tespit edildi.

ERMENİSTAN'IN YALANI ORTAYA ÇIKINCA NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın temas hattında ABD yapımı en modern video gözlem araçları kullandığı konusundaki iddialarının yalan olduğunu ve bunun Ermenistan'ın iç kamuoyunu aldatmak için düşünüldüğünün kanıtladığını bildirdi.