Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'nde bulunan Katif kentinde patlama meydana geldi. Bombalı aracın patlamasıyla meydana gelen saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmazken saldırı sonucu ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Suudi Arabistan’da patlama
01.06.2017 - 19:48 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'ın Katif kentinde patlama meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,
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