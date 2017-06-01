BBC'nin CNN Filipinler'e dayandırdığı haberine göre, Ninoy Aquino  Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Resorts World Manila adlı otel  kompleksinde silah ve patlama sesleri gelmesinin ardından otele güvenlik güçleri  sevk edildi.

Yerel basındaki haberlerde, olayda yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bir çalışan, basına otelin ikinci katında maskeli bir kişinin konuklara ateş ettiğini söyledi.

Son dakika: Filipinler'in başkenti Manila'da patlama sesleri

DEAŞ BAĞLANTILI ÖRGÜT ÜSTLENDİ

ABD'de bulunan, dünya genelinde terör örgütlerinin paylaşımlarını  takip eden İnternet Güvenlik İzleme Servisi (SITE Intelligence Group) tarafından  yapılan açıklamada, DEAŞ ile bağlantılı bir örgütün saldırıyı üstlendiği  duyuruldu.

Kompleksin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,  "Resort World Manila, kimliği belirlenmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldığı  ihbarları üzerine giriş çıkışlara kapatılmıştır. Şirketimiz, tüm çalışanların ve  misafirlerin güvenliğini sağlamak için emniyet yetkilileriyle yakından çalışıyor.  Bu zor zamanlarda dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ordu sözcüsü bölgenin kordon altına alındığını ve gelişmelerin takip  edildiğini belirtirken emniyet yetkililerinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Son dakika: Filipinler'in başkenti Manila'da patlama sesleri

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya paylaşımında vatandaşlarını  bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Ebu Seyyaf ve Maute gruplarına bağlı militanlar, 23 Mayıs'ta Mindanao  eyaletine bağlı Marawi kentinde bulunan bir Ebu Seyyaf liderini güvenlik  güçlerinin kuşatmasından kurtarmak üzere şehri işgal etmişti. Filipinler  ordusundan yapılan açıklamada, çatışmalarda sekiz günde 89'u terörist toplam 129  kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 100 bin sivilin şehri terk etmek zorunda  kaldığı belirtilmişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, olayların  başlamasının ardından bölgede sıkı yönetim ilan etmiş ve Rusya'ya yaptığı geziyi  kısa keserek ülkesine dönmüştü.

Son dakika: Filipinler'in başkenti Manila'da patlama sesleri