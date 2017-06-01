Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin CNN Filipinler'e dayandırdığı haberine göre, Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Resorts World Manila adlı otel kompleksinde silah ve patlama sesleri gelmesinin ardından otele güvenlik güçleri sevk edildi.

Yerel basındaki haberlerde, olayda yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bir çalışan, basına otelin ikinci katında maskeli bir kişinin konuklara ateş ettiğini söyledi.

DEAŞ BAĞLANTILI ÖRGÜT ÜSTLENDİ

ABD'de bulunan, dünya genelinde terör örgütlerinin paylaşımlarını takip eden İnternet Güvenlik İzleme Servisi (SITE Intelligence Group) tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ ile bağlantılı bir örgütün saldırıyı üstlendiği duyuruldu.

Kompleksin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Resort World Manila, kimliği belirlenmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldığı ihbarları üzerine giriş çıkışlara kapatılmıştır. Şirketimiz, tüm çalışanların ve misafirlerin güvenliğini sağlamak için emniyet yetkilileriyle yakından çalışıyor. Bu zor zamanlarda dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ordu sözcüsü bölgenin kordon altına alındığını ve gelişmelerin takip edildiğini belirtirken emniyet yetkililerinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya paylaşımında vatandaşlarını bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Ebu Seyyaf ve Maute gruplarına bağlı militanlar, 23 Mayıs'ta Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde bulunan bir Ebu Seyyaf liderini güvenlik güçlerinin kuşatmasından kurtarmak üzere şehri işgal etmişti. Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, çatışmalarda sekiz günde 89'u terörist toplam 129 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 100 bin sivilin şehri terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, olayların başlamasının ardından bölgede sıkı yönetim ilan etmiş ve Rusya'ya yaptığı geziyi kısa keserek ülkesine dönmüştü.