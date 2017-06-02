Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum ve çevresinde sivil toplum örgütlerinin eylemlerine katılan ve aktivist olduğunu söyleyen Ayhan K. bugün sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan askerlerle ilgili paylaşımda bulundu. Ayhan K.'nın şehit askerlere hakaretlerde bulunduğu bu paylaşımları, büyük tepki gördü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan K, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine evinde gözaltına alınan Ayhan K., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Ayhan K.'nin sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilecek.





Ayhan K., daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.