Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brugge ile Başakşehir karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Türk futbolu için bugün önemli bir gece. Club Brugge ile Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Başakşehir-Club Brugge maçı turu geçen tarafı belirleyecek. İlk maçta Belçika'dan 3-3 beraberlikle ayrılan temsilcimiz Başakşehir, Club Brugge karşısında avantajlı çıkıyor. Karşılaşma 2 Ağustos Çarşamba günü (bugün) İstanbul Fatih Terim stadında TSİ 20.45'de oynanacak, A spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Club Brugge'yi İstanbul'da konuk edecek. 2 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak karşılaşma 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Bu kritik karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Maçta István Kovács'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Călin olacak. Futbolseverler Başakşehir-Club Brugge maçını A Spor'dan canlı izleyebilecek.

A SPOR CANLI İZLE



MUHTEMEL 11

Medipol Başakşehir'in Club Brugge karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

TURU GEÇME İHTİMALLERİ

Medipol Başakşehir'in, sahasında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Turuncu-lacivertli takıma 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler de tur için yeterli olacak. İstanbul'daki maçta, 90 dakikanın 3-3 sona ermesi halinde ise uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışları play-off turuna yükselecek takımı belli edecek.



AVANTAJ BAŞAKŞEHİR'DE

Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge eşleşen Medipol Başakşehir, ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Maça iyi başlayan Club Brugge 5. dakikada Dennis'în golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 16. dakikasında ise Stefano Denswil durumu 2-0 yaptı. Bu şoku kısa sürede atlatan Başakşehir ilk yarıda aradığı golü bulamasa da rakibini baskı altına almayı başardı. Müsabakanın 59. dakikasında Marcio Mossoro'nun golü farkı bire indirirken, 63. dakikada Eljero Elia'dan gelen gol durumu 2-2 yaptı. 74. dakikada Mossoro bir kez daha sahneye çıktı ve Başakşehir'i 3-2 öne geçirdi. Skoru belirleyen gol ise 78. dakikada frikikten Stefano Denswil'den geldi ve maç 3-3 eşitlikle tamamlandı.



