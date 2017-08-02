Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir, Şampiyonlar Liginde ikinci maçına çıkıyor. Boz baykuşlar, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'yi İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk edecek. Maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Aurelien Chedjou, Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezon Süper Ligi ikinci sırada bitiren ve tüm dikkatleri üzerine çeken İstanbul ekibi, deplasmanda aldığı avantajlı skoru koruyarak tur arayacak. Peki Medipol Başakşehir Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Club Brugge karşılaşmasına dair gelişmeler için haberimizi inceleyebilirsiniz.

KARŞILAŞMA A SPOR'DAN NAKLEN YAYINLANACAK

Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Başakşehir'in maçı saat 20:45’te başlayacak ve A Spor’dan naklen yayınlanacak. Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Belçika ekibini sahasında alacağı iyi bir sonuçla eleyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

A SPOR CANLI YAYIN

KARŞILAŞMAYA ROMAN HAKEM

Karşılaşmayı, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Iulian Calin olacak.

Başakşehir ile Club Brugge arasında Belçika'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.

TURU GEÇME İHTİMALLERİ

Medipol Başakşehir'in, sahasında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Boz baykuşlara, 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler de tur için yeterli olacak. İstanbul'daki maçta, 90 dakikanın 3-3 sona ermesi halinde ise uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışları play-off turuna yükselecek takımı belirleyecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde ise turu geçen taraf Belçika temsilcisi Brugge olacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK VAR

Başakşehir'de, zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlıkları sonrasında takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Club Brugge maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir ve Club Brugge'un muhtemel ilk 11'leri şöyle;

Medipol Başakeşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

Club Brugge: Horvath,Engels, Palacios, Denswil, De Bock, Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,Vossen, Dennis.

BRUGGE LİGE İYİ BAŞLADI

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Club Brugge, lig maçında Lokeren'i 4-0 yendi. Belçika temsilcisi, ligin ilk haftasında deplasmanda Lokeren ile karşılaştı. Maçın hemen başında Brandon Mechele ile öne geçen Club Brugge, Dennis'in yedi dakika içinde attığı iki golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti. Karşılaşmanın 55. dakikasında Marko Miric'in kendi kalesine attığı golle farkı artıran mavi-siyahlılar, üç puana dört farklı galibiyetle uzandı. Konuk ekipte forma giyen Helibelton Palacios, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

CLUB BRUGGE İSTANBUL'A GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Club Brugge İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Brüksel'den İstanbul'a gelen Club Brugge, Atatürk Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında karşılandı. Konuk takım daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir otobüsle kalacakları otele gitti.

VİSCA: HERKES BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYOR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcu Edin Visca UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşması öncesi İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında basın toplantısı düzenlediler.

Başakşehir’in yıldız oyuncusu Edin Visca bir üst tura çıkmayı çok istediklerini belirtirken şunları söyledi:

"Bu kulüpte herkes bir üst tura çıkmak istiyor. Tek hedefimiz bu. İdmanlarda takımın ne kadar istekli ve konsantre olduğunu gördüm. İlk maçta takımımız fiziksel olarak istediğimiz kapasitede değildi ama aradan 1 hafta geçti ve fiziksel olarak daha üst seviyedeyiz."

AVCI: MAÇIN TÜRK FUTBOLU ADINA ÖNEMİNİ HERKES BİLİYOR

Edin Visca’nın ardından konuşan Abdullah Avcı ise, "İki ayaklı bir maçın ilkini geçen hafta oynadık. Saygı duyduğumuz, sistemi ve düzeni olan bir takım. Her sene Avrupa kupalarında mücadele ediyorlar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda oynadılar. Rakibimiz, maçlara istekli girip, oyunun başında gol buluyor. İlk maçın analizini yaptık. İyi ve kötü yanlarımıza çalıştık. Kafamızda en ufak gri bir durum yok. İki sezondur Avrupa’da eleme oynuyoruz. Maçın Türk futbolu ve kulübümüzün gelişimi adına önemini herkes biliyor. Biz de bunun farkındayız. Maçın her anını, teknik, taktik, akıl, cesaret ve coşku olarak doğru yaşayacağımızı düşünüyorum." dedi.

BAŞAKŞEHİR’DE HAZIRLIKLAR TAMAM

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika’nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Antrenmana sakatlıktan yeni çıkan Egemen Korkmaz ile sakatlığı süren Aurelien Chedjou katılmadı.

CLUB BRUGGE, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanşında bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika'nın Club Brugge takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Müsabakanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında teknik direktör Ivan Leko yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Medipol Başakşehir karşılaşmasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Belçika temsilcisinde sakatlığı bulunan De Bock'un müsabakada forma giyemeyeceği kaydedildi. Teknik direktör Leko'nun, ilk maçta görev verdiği eski Medipol Başakşehirli futbolcu Jeremy Perbet'yi de yedek soyunduracağı aktarıldı.

LEKO: TUDOR, BANA AKIL VERDİ

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın konuk olacakları Medipol Başakşehir hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'dan bilgi aldığını söyledi. Galatasaray'ı çalıştıran vatandaşı Igor Tudor'un eski arkadaşı olduğuna değinen Leko, "Tudor, en iyi arkadaşlarımdan biri. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Buraya gelmeden önce bana bilgi, akıl ve oynayacağım şekli verdi. Başakşehir'i de tanıttı. Bu normal ve arkadaşlar arasında olur." diye konuştu.

Medipol Başakşehir karşısına kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Leko, şöyle devam etti:

"İlk maçta da Başakşehir'i iyi analiz etmiştik ama 2-0 öne geçtikten sonra bazı dikkatsizliklerle geri düştük. Sonra da 3-3'ü yakaladık. Takımda bazı değişiklikler yaptım. Yarın bildiğimiz oyunu oynayacağız ve buradan başarılı şekilde çıkmaya çalışacağız."

RAFAELOV: 3-3'LÜK SKORU ÇEVİRMEMİZ LAZIM

İsrailli forvet oyuncusu Lior Refaelov, kendilerini hazır hissettiklerini belirterek, "Ligde Lokeren'i 4-0 yendik. Maç kazandığın zaman daha iyi hissediyorsunuz. Moralimiz yerinde. Yarınki maça odaklandık." dedi.

Medipol Başakşehir müsabakasının zorlu olacağına değinen 31 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç olacak. 3-3'lük skoru çevirmemiz lazım. Geçen maçta öne geçmemize rağmen geri düştük ve maç berabere bitti. Avrupa maçları, zorlu geçiyor. Tek maç üzerinden bakmamamız lazım. Geçen maça göre daha iyi olmamız ve hatalarımızı telafi etmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.