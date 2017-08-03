Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “30 Temmuz 2017 günü Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında valiliğimizce ilan edilen sokağa çıkma yasağı neticesinde yürütülen operasyonlarda 3 farklı noktada arama ve tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan çalışmada; 2 adet anti tank rpg-7 mühimmatı, 2 adet anti tank sevk fişeği, 2 adet el yapımı anti tank mühimmatı atma sistemi (demir boru), 60 adet elektrikli fünye, 1 adet savunma tipi el bombası, 12 kilogram x 2 adet mazotla güçlendirilmiş amonyum nitratlı EYP (el yapımı patlayıcı), 2,5 litre saf nitrat, 100 metre kablo, 10 adet elektrik bandı, 2 adet alphafire ateşleyici kumanda, 1 adet toulsaria ateşleme düzeneği, 30 adet oksijenli bez, 2 adet batikon, 15 adet koli bandı, 4 adet enjektör, 1 adet 500 ml serum, 1 torba çivi, 2 adet sırt çantası, 1 adet keser, 1 adet testere, 1 adet kazma, 1 adet küçük tüp, 3 adet tıbbi enjektör ampulü, 1 adet roketatar silahı kullanma kılavuzu ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon esnasında el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu bir askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.