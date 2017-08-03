Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan yetkililer deniz gücünün Libya sahil güvenlik güçlerine destek olacağını ve insan kaçakçılığyla mücadele edeceğini duyurdu. Karar İtalyan parlamentosu tarafından da onaylandı.

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen emekli General Halife Hafter ise, izni olmadan ülkesinin karasularına giren tüm askeri gemilere müdahale etme talimatı verdi.

Hafter'e bağlı güçlerin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "General Hafter, Tobruk, Bingazi, Ra's Lanuf ve Trablus'taki deniz üslerine, kendisinin izni olmadan ülkenin karasularına giren tüm askeri gemilere müdahale etme emri verdi" ifadesi kullanıldı.

Libya'da ulusal mutabakat hükümetine bağlı Deniz Kuvvetleri sözcüsü Eyüp Kasım daha önce yaptığı açıklamada, İtalya deniz güçlerine ait "Comandante Borsini" isimli askeri geminin Trablus deniz üssüne ulaştığını belirtmişti.

İTALYA: LİBYA'NIN EGEMENLİĞİNE MÜDAHALE YOK

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti ilk etapta gönderilecek iki geminin Libya'nın belirli taleplerine yanıt vereceğini belirtti ve gemi gönderme kararının Libya'nın egemenliğine müdahale olmayacağını iddia etti.

Birleşmiş Milletler göçmenlik Bürosu 2017'nin başından beri 94 binden fazla sığınmacının İtalya'ya gittiğini duyurmuştu.