Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'deki 79 katlı Torch Tower'da çıkan yangın şehirde büyük paniğe yol açtı.

Gece yarısı yükselen alevlerin 337 metre yükseklikteki binayı sarmasıyla çığlıklar yükseldi.

ÇIĞLIKLARLA UYANDIK

Reuters haber ajansına konuşan George isimli bina sakini, "Uyuyorduk, yangın alarmıyla ve insanların çığlıklarıyla uyandık. Merdivenleri koşarak indik. Çok kötüydü, alevler gece saat 01.00 civarı çok güçlüydü. Sonraki iki saatte yavaş yavaş kontrol altına alındı" dedi.

12 katta yaşayan Muhammed ise, ilk başta yüksek katların alevle kaplandığını ve daha sonra alevlerin aşağıya doğru indiğini söyledi.

Dubai sivil savunma ekibi, alevlerin saat 04.00 itibariyle tamamen söndürüldüğünü açıkladı.



Yangının duyulmasıyla Torch Tower çevresindeki yollar kapatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binadan bazı parçaların sokaklara düştüğü görülüyor.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK



Reuters ise, gökdelen çevresinin kum ve enkazla kaplandığını aktarıyor.

Bina büyük bir başarıyla tahliye edildi, yangında ölen ya da yaralanan yok.

Ancak iki yıl önce de aynı gökdelende yangın çıkması, soru işaretlerini artırıyor. Torch Tower, 2015 yılındaki yangında büyük zarar görmüştü.

Birçok gökdelene ev sahipliği yapan Körfez ülkesi BAE'deki son büyük yangın, geçen yıl 28 katlı inşaat halindeki bir binada çıkmıştı. Alevlerin güçlükle söndürüldüğü olayda 13 kişi yaralanmıştı.