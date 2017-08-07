Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Kurban Bayramı yaklaştı. Kurban fiyatların bu yıl kaç liradan satışa çıkacağı merakla beklenen büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu. İşte 2017 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ve detayları.... Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stokunun bulunduğunu belirterek, "Halen canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada 17-19 liraya işlem görürken, kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na bir ay kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de son yıllarda kırmızı et üretim sorununun yaşandığına dikkati çeken Çelik, sıkıntının yetiştiriciden kaynaklanmadığını, Anadolu topraklarının küçükbaş hayvan yetiştirmeye çok uygun olduğunu ve yetiştiricilerin de alın teriyle bu mesleği yaptıklarını söyledi. Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stoku bulunduğuna işaret ederek, "İthalata ihtiyacımız olmadığı gibi, küçükbaş hayvan sayısı da yeterlidir." ifadesini kullandı.



HALEN CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN PİYASASINDA FİYATLARIN KİLOGRAM BAŞINA 17-19 LİRA SEVİYENDE OLDUĞUNU ANLATAN ÇELİK, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar bölge şartlarına göre de farklılık gösteriyor. İstanbul ve Elazığ'daki kurbanlık hayvan fiyatlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Doğu illerinde biraz daha uygun fiyata kurbanlık hayvan satılabiliyor. Geçen sene de kurbanlık hayvan fiyatları 700-750 liraydı. Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konusu. Mevcut girdi fiyatlarına ve piyasa değerlerine göre bugünkü enflasyon şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 17'yi bulan artışın uygun olduğunu düşünüyoruz."

Küçükbaş hayvan fiyatlarını aşağı çekmek, hayvan popülasyonunu yükseltmek, elde edilen sütün endüstride değerlendirilmesi ve değerinde satılması için kuzuların destekleme kapsamına alınmasını isteyen Çelik, anaç koyun ve keçilere verilen desteklerin de enflasyon artışı göz önünde bulundurularak yükseltilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

Çelik, küçükbaş hayvanlar arasında özellikle anaç dişilerin erken kesime gitmesinden yana olmadıklarının altını çizerek, sektörün sürdürülebilirliği açısından kurban pazarlarında dişi hayvan satılmasının yasaklanması kararını desteklediklerini bildirdi.

"BELEDİYELER ÜCRETSİ HAYVAN PAZAR YERİ TAHSİS ETSİN"

Belediyelerin kurbanlık hayvanlar için ücretsiz pazar yeri tahsis etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, buralarda satış yapacak kişilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere banyo ve barınak gibi tedbirlerin alınmasının da sektör için olumlu bir adım olacağını söyledi. Çelik, Kurban Bayramı'nda bazı tüccarların elindeki hayvanın ağırlığını artırabilmek için uygun olmayan yollara başvurduğunu anımsatarak, "Bu kişilere hayvanlara günlük beslenmeleri dışında başka bir şey yedirmemeleri ve içirmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Helale haram katmayın. Tüketiciler de bu konuda dikkatli olsunlar." diye konuştu.

"FAKIBABA İLE SEKTÖRÜN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Ülkenin milli ekonomisine katkı sağlayan küçükbaş hayvancılığın, gelişmesi ve üretimin artması için desteklenmesi gerektiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz kırsalda yaşayan düşük gelirli insanlardır. Dolayısıyla tabandan gelen, 'fakir fukaranın babası' olarak bilinen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mız Ahmet Eşref Fakıbaba ile sektörümüzün sorunlarını iyi niyet ve büyük bir samimiyetle çözeceğimize inancımız tamdır. Sayın Bakan'ımızın yapacağı yeni politikalarda, damızlık hayvancılığa yönelik desteklerinin artırılması, sektörde örgütlenmenin desteklenmesi, yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasına yönelik desteklerin geliştirilmesi, hayvancılıkla ilgili finansman kaynaklarının artırılması, canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının yasaklanması, indirilen gümrük vergilerinin yeniden yükseltilmesi gibi birkaç önemli konunun acilen çözüme kavuşturmasını bekliyoruz. Hayvancılıkla ilgili yeni politikaların oluşturulmasında Birlik olarak her zaman destek vermeye hazırız."



OSMANİYE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAKİ KOMİSYON 2017 KURBANLIK FİYATLARINI BELİRLEDİ

Kurban Bayramı’na yaklaşırken Osmaniye Belediyesi’nin başkanlığında kurulan komisyon kurbanlıkların satış fiyatlarını belirledi. Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer’in yaptığı fiyat tespit komisyonunda, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Küçük, Tarım İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Dr. Yusuf Göktaş ve Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Bozkurt katıldı. Komisyonun aldığı karara göre kurbanlık hayvanların kilogram fiyatını sarıbaş, merinos, erkek keçi için 14,00 TL, mor koyun, kangal koyun ve Van beyaz koyun için 13,50 TL, büyükbaş hayvanlardan tosun 15,00 TL, düve 14,00 TL, kısır inek 12,00 TL olarak belirlendi.

İHLAS VAKFI, 2017 KURBAN VEKÂLET BEDELLERİNİ AÇIKLADI: YURTİÇİ 850, YURTDIŞI 600 TL

43 yıldır “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” Hadis-i şerifi rehberliğinde öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce genci yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden İhlas Vakfı 2017 yılı Kurban vekalet bedellerini ilan etti. Yurtiçi 850, yurtdışı 600 TL...

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mehmet Okyay yaptığı yazılı açıklamada; 2017 yılı yurtiçi kurban vekâlet bedelinin 850 TL. yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 600 TL. olarak belirlendiğini söyledi. Okyay, hayırseverlerin bağışladığı Kurban vekaletlerinin çoğunluğunun yurtiçinde kesilerek öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini, arta kalanında yurt dışında Somali, Somaliland, Etiyopya, Kenya, Sudan, Uganda, Yemen, Moritanya, Fildişi, Cezayir, Gambiya, Afganistan, Hindistan’ın 4 bölgesinde, Bangladeş, Endonezya, Malezya ile birlikte 20 civarında ülkede dini vecibelere uygun kesimler yapılarak, elde edilen etlerin fakir Müslüman halka dağıtılacağını belirtti. İhlas Vakfı: “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” Vatanı ve milletine yaptığı hizmetlerden dolayı, geçen sene Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan’ın onayları ile İhlas Vakfına, devletimizin “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü verdiğini belirten Okyay, bu sorumluluk ile hayırseverlerin bağışladığı kurbanları en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti. Okyay, hayırseverlerin kurban vekaletlerini www.ihlasvakfi.org.tr adresinden online olarak ya da +90 212 451 49 00 nolu telefonu arayarak kurban vekaletlerini verebileceklerini söyledi.



KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün