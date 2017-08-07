Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geceyi Rize’nin Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi’ndeki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 12.30 sıralarında konutundan çıkarak bölgede bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Artvin’in Hopa ilçesi Kemalpaşa Beldesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter beldedeki TIR parkına indi. Cumhurbaşkanın gelişi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Helikopterden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrede kendisini görmek isteyenlerin yanına gitti, selamlaşarak bir süre sohbet etti. Burada bulunanlar da sevgi gösterisinde bulundukları Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kara yoluyla Hopa ilçesinin 15 kilometre doğusunda yer alan ve Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Basına kapalı ziyarette Erdoğan sınır kapısında yürütülen tadilat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oğlu Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Artvin Valisi Ömer Doğanay da eşlik etti.