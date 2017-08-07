Antalya'nın Döşemelatı ilçesindeki  Karain Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında 350 bin yıllık olduğu tahmin  edilen büyük bir hayvana ait kemikler bulundu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü  ve Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, 450 metre yüksekteki mağaradan ince aletlerle büyük bir titizlikle  kazılan toprakların, kovalarla kazıevine indirilerek burada üç aşamalı eleme  sisteminden geçirildiğini söyledi. Mağaranın E ve B gözü olarak adlandırılan bölümlerindeki kazıların bu  yıl da devam ettiğini belirten Taşkıran, bu yılki kazılarda çok ilginç  buluntulara rastladıklarını bildirdi.

Karain Mağarası'nda 350 bin yıllık kemik parçaları bulundu

Özellikle E gözünde kemik yoğunluğuyla karşılaştıklarını belirten  Taşkıran, şöyle devam etti:

"Büyük memelilere ait kaburga kemikleri, dişler ve iskelet kemiklerine  ulaştık. Bu yılki kazılarda kazı tarihinde ilk defa çok büyük bir hayvana ait  kalça kemiği ile çene ve dişler bulduk. Yaklaşık 50 santimetre çapındaki kalça  kemiğinin 350 bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Henüz tespiti yapılmadı ancak  bunlar bir fil, gergedan veya su aygırına ait olabilir. Şu an türünü bilemiyoruz.  Uzmanları gelip inceleyecek. Aynı alanda çok yoğun başka hayvanlara ait kemik  kitlesiyle de karşılaştık."

Karain Mağarası'nda 350 bin yıllık kemik parçaları bulundu

"ANADOLU'DA İLK KEZ GÖRÜLDÜ"

E gözünün orta Paleolitik Dönem katmanlarında, işlenmiş bir kaburga  kemiğine rastladıklarını anlatan Taşkıran, şunları söyledi:

"Bu seviyeler orta Paleolitik seviyeler ve Neandertal (Günümüzden  yaklaşık 350 bin ile 40 bin yıl önce yaşamış insan türü) insanların yaşadığı  seviyeler. Neandertal insanlar Yontma Taş Çağı'nda yaşamış ve nesilleri tükenmiş  bir insan türü. Karain'deki kazılarda bu insanlarca işlenmiş bir kaburga kemiği  bulduk. Dolayısıyla bu bizim açımızdan çok önemli. Anadolu'da Neandertal  insanlarının kemikten aletler yaptıklarını bugüne kadar bilmiyorduk. Bu  Türkiye'de ilk defa Karain Mağarası'nda karşımıza çıkıyor. Bu buluntu bizim için  çok önemli."

Karain Mağarası'nda 350 bin yıllık kemik parçaları bulundu

1985'ten bu yana kazılara katıldığına işaret eden Taşkıran, ilk kez  böyle bir buluntuya rastladığını belirtti.

Taşkıran, bu dönem insanlarının kemik alet yaptıkları veya  kullandıklarıyla ilgili literatürde çok fazla bilgi olmadığını, Avrupa'da ve  Yakındoğu da 1-2 örneğine rastlanıldığını ancak Anadolu'da ilk kez görüldüğünü  vurguladı.

Fil ya da su aygırına ait olduğu düşünülen kaburga kemiğinin  muhtemelen deri işlemede kullanılmış olabileceğini ifade eden Taşkıran, kemiğin  bir yüzünün temizlenerek işlenmiş bir durumda olduğunu diğer yüzüne ise  dokunulmadığını söyledi.

KARAİN'İN ÖNÜ AFRİKA'DAKİ YAŞAMI VERİYOR

E gözünde daha farklı canlılara ait kemikler de bulunduğunu aktaran  Taşkıran, şu bilgileri verdi:

"Bulduğumuz kemikler, geçmiş çağlardaki iklim şartlarıyla ilgili  veriler vermesi açısından çok önemli. Karain'in önü Afrika'daki yaşamı veriyor  neredeyse. E gözünde bulunan fauna kalıntılarının türleri bizim için çok önemli.  Şimdiye kadar fil, su aygırı gergedan, aslan, leopar, sırtlan, büyük geyik  kalıntıları bulduk. Bunların birçoğu şu anda Anadolu'da yaşamıyor. Zamanında orta  Paleolitik Dönem'de bunlar Karain çevresinde yaşıyorlardı."

Karain'de mağara kazılarında uygulanan sistemi uyguladıklarını da  anlatan Taşkıran, şunları kaydetti:

"Adeta iğneyle kuyu kazıyoruz çünkü çıkabilecek her türlü parça bizim  geçmiş dönemle ilgili yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Diğer mağara  kazılarında olduğu gibi kazıdan çıkan topraklar kovalarla aşağıdaki kazı evine  getirilerek yıkanıyor, üç farklı eleme yönteminden geçiriliyor. Karain kazıları  hem Antalya çevresinin tarihi hem de Anadolu için çok önemli. Antalya'nın  tarihini Karain kazılarıyla 500 bin yıl öncesine indirdik. Burada 500 bin yıl  öncesine ait kalıntılar var. Neandertal insan kalıntıları Türkiye'de sadece bu  mağarada bulunuyor. Bu yüzden de burası Türkiye için önemli."

Karain Mağarası'nda 350 bin yıllık kemik parçaları bulundu

KARAİN MAĞARASI HAKKINDA

Antalya'nın 30 kilometre kuzeybatısında, Döşemealtı ilçesine bağlı  Yağca köyü sınırları içinde denizden yaklaşık 450 metre yükseklikte bulunuyor.

Alt Yontma Taş devrinden başlayarak Orta ve Üst Yontma Taş evreleri,  Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç gibi Protohistorik çağlarda ve Klasik Çağ'da  sürekli iskan edilen mağarada 11 metreyi bulan kültür dolgusu oluşmuş durumda.

1946'da Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından kazı çalışmalarına başlanan  Karain Mağarası, 8 gözden oluşuyor ve arkeolojik kazılar, E ve B gözlerinde halen  sürdürülüyor.