Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternete neden erişlemiyor? İnternet neden kesildi? gibi merak ettiğiniz detaylar burada… Bu akşam 20.30 sıralarında parçalı Ay tutulması gerçekleşti. İnternete erişimin olmadığı zamanlarda Ay tutulması gerçekleşti. Parçalı Ay tutulması Türkiye'den ve bir çok ülkeden çıplak gözle dahi görüntülendi. Birçok televizyon kanalı Ay tutulmasını canlı olarak yayınladı. Ay tutulmasının gerçekleştiği sıralarda, internete erişimde sorunlar yaşandı. Peki internet neden kesildi? İnternete neden erişemiyorum? gibi birçok kullanıcı internette bu sorunun cevabını aradı. Ancak ne Bilgi Teknolojileri Kurumundan ne de başka yetkililerden konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Bugün akşam saatlerinde kısmi Ay tutulması gerçekleşecek. Peki Kısmi Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Bu gökyüzü olayını fotoğraflamak için neler yapmak lazım? İşte kısmi Ay tutulması ile ilgili bilmeniz gereken her şey... Bugün dünyanın pek çok bölgesinde kısmi Ay tutulması yaşanacak. En net haliyle Rusya'dan izlenebilecek olan ay tutulması, ortadoğu, avrupa, pasifik ve asya gibi çeşitli kıtalarda izlenebilecek.

Tahminlere göre, kısmi Ay tutulması gecenin ilerleyen saatlerinde Türkiye'den de izlenebilecek. Ay tutulmasının, güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle izlenmesinin bir tehlikesi yok. Peki bu gökyüzü olayını fotoğraflamak için neler yapmak lazım? Ay tutulmasından güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz atmanız gereken ilk adım.