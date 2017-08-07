Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti Genişletilmiş Rize İl Divanı Toplantısı’nda konuştu.

"GÜZELLİKLERİN TAHRİBİNE MÜSAADE ETMEMELİYİZ"

Erdoğan, Rize ve Trabzon'un güzelliklerini korumak için çalışacaklarını belirterek; "Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Burayı İnşallah devlet olarak da özellikle duracağız. Ayder'i kentsel dönüşüm ile hakikaten şanına yakışır hale getireceğiz. İçişleri Bakanımız ile Uzungöl'ü görüştük. Aynı değişim dönüşümü Uzungöl'de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı. Otel olayına girmeleri halinde Rize rahatlayacak. Anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizin tahribine asla müsaade etmemeliyiz." dedi.