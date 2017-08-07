Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LYS 2017 tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı sınava girip, tercih yapma şansı elde eden öğrenciler arasında merak konusu oldu. Yüzbinlerce öğren, ''2017 LYS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak'' sorusunun cevabını merak ediyor. Yüzbinlerin sınavda ter döktükten sonra belli bir puan alarak hayallerindeki üniversiteyi yazdığı tercihlerin bugün açıklanması bekleniyor. 2017 LYS tercih sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yer alacak. Öğrencilerin geride kalan hayatını belirleyecek olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tercih sonuçları 8 Ağustos 2017 tarihinde (bugün) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sitesinden direkt olarak öğrenilebilecek olan 2017 LYS tercih sonuçlarına aynı zamanda turkiyegazetesi.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Aşağıda belirttiğimiz, ''ÖSYM SONUÇ SAYFASI'' başlığına tıklayarak, LYS tercih sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz... İşte 2017 LYS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

LYS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yüzbinlerce üniversite adayının hayatını etkileyecek LYS tercih sonuçlarına saatler kaldı. Öğrenciler bütün yaşamlarını etkileyecek tercihler yaparak mesleklerini seçiyor. 2017 YGS ile başlayan süreç LYS ile devam etmişti. LYS sonuçlarının ardından öğrenciler geleceklerini şekillendirecek olan tercih işlemlerini tamamlayarak, eğitim almak istedikleri üniversiteleri sıraladılar. İstedikleri üniversteye yerleşip yerleşemediklerini görmelerine saatler kaldı. Üniversite adayları telefonların ve bilgisayarların başında ÖSYM’den yerleştirme sonucu açıklması bekliyor. 2017 LYS tercih sonuçlarını, ÖSYM twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 8 Ağustos’ta açıklayacağını duyurdu. Henüz saat kaçta açıklanacağı belli olmayan sonuçlar için geri sayım başladı.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI!

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM’nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacağı bildirildi.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi,

Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,

Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

İkametgâhı ile ilgili beyanı,

Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge

12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),

Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILACAK?

2017 LYS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt sürecine girecek. ÖSYM tarafından LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme lektronik kayıt yapacaklar. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler. Ardından başlayacak esas kayıtlarla üniversite kayıt işlemleri tamamlanmış olacak.

Üniversite adayları tercihlerini yaptılar. LYS tercih sonuçları açıklanma süreci onlara bir ömür uzunluğu gibi gelirken, tercih işlemlerinin üzerinden sadece 12 gün geçti. Bir an önce üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için goole üzerinden durmadan son dakika açıklamalarını arattılar. O gün geldi. 8 Ağustos 2017’de ÖSYM 2017 LYS tercih sonuçlarını açıklayacak. Saat kaçta açıklanacağı belli olmayan sonuçlar için heyecan gittikçe artıyor.

Sınava dair veriler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 12 Mart 2017 tarihinde başlattığı üniversiteye giriş maratonu, 26 Temmuz 2017’de sona erdi. 4 ay boyunca üniversitede okumak isteyenler YGS ve LYS sınavına girdi. Tercih sonuçlarının ardından sınav merkezi sonuçları ne zaman açıklayacak sorusunun cevabını sınav merkezi vermezken, YÖK’ten önemli bir bilgi geldi. Üniversiteye dair kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılırken, bu sene ilk kez kayıtlar Ağustos ayında yapılacak. İnternet üzerinden kayıtlar 11 Ağustos 2017 tarihinde başlıyor. Öte yandan sınav merkezi her iki sınava dair önemli verilerini doküman sayfasında paylaştı. Buna göre;

YGS sınavında 2.265.844 kişi başvururken, sınavı geçerli olan kişi sayısı 2.161.438 olarak tespit edildi. İlk sınavda standart sapma puan olan en yüksek sınav Türkçe oldu: 8,758. 180 puanı ve üzeri alanlar üzerinden kızlar, erkeklerden daha başarılı oldu. Kızlar yüzde 73, erkekler yüzde 66. Lise sonda okuyanların yüzdesi 44 olarak belirlenirken başarı oranları yüzde 66 olarak belirlendi. Lise mezunlarının yüzde 28’i sınava girdi. Yüzde 65’i, başarılı oldu. En çok dikkat edilen ise üniversite mezunları… Üniversite mezunlarının yüzde 7’si sınava girerken, 180 puan ve üzeri puan üzerinden yüzde 85’i başarılı oldu. 180 puan baz alındığında 2016 yılındaki sınav puanları başarısı, 2017 yılına oranla daha yüksek. Herhangi bir puan türünde 180’ni Geçen Aday Sayısı 2017 yılında 1.506.479, 2016 yılında ise 1.600.049.

LYS sınavına girenlerin kişi sayısı 1.506.504 olarak belirlendi. Başvuran, sınava giren, sınavı geçersiz olan, sınavı geçerli olanların sayıları aşağıda yer almaktadır.

LYS sınavında 500 tam puan alan kişi sayısı 2017 yılında; Matematik – Fen’de 1, Türkçe – Matematik’te 2, Türkçe Sosyal bölümünde ise 1 kişi oldu. Aşağıda 100, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 ve 480 puan ve üzeri olanların sayıları mevcuttur.