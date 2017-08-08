Kocaeli'de AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı. (Habertürk)