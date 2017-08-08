Kocaeli'de AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı. (Habertürk)
AK Parti Kandıra ilçe yöneticisi Cevat Taşdelen öldürüldü
08.08.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : ak parti,
494723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/494723.aspx
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