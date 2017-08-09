Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Veterinerler Odası Başkanı ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Arslan, kirpilerin yeşil alanlarda beslenen canlılar olduğunu belirterek, bu dönemde onları yaşam alanı dışında, sokaklarda görmemizin birkaç nedeni olduğunu belirtti. Büyükşehirlerde kirpilerin yaşam alanının daraldığını belirten Arslan, şunları söyledi:

“Kirpiler, hızlı yapılaşma, inşaatların oluşturduğu titreşimler nedeniyle yeni yaşam alanı arayışına girdi. Kirpiler, küçük başlı hayvanlar olduklarından yer kabuğundaki titreşimleri hissederler. Depremler de yaşam alanlarından çıkmalarına bir sebep olabilir. Kirpiler adapte olmakta zorlanan canlılardır. Yeşil alan yok edildikçe soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Normalde bahçelerimizde, ormanlarda görmemiz gereken kirpileri sokaklarda görmemizin sebebi bu.”

KENTLERE İNİYORLAR



Veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka da, kirpilerin inşaatlar, enerji nakil hatlarındaki artış nedeniyle doğal yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Dodurka, “Yaşam alanları yok olan canlılar normalden farklı davranışlar gösterip kentlere iniyorlar. Bu yemek arayışı, yeni bir yaşam alanı arayışı içindir. Örneğin tatlı su kaynakları kuruduğu için bir tatlı su hayvanı olan su samuru Marmara Denizi’nde görülmeye başladı” dedi.

KEDİ KÖPEK MAMALARI YİYORLAR

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) üyesi ve Yaban Hayvan Veterineri Ahmet Emre Kütükçü de, büyük şehirlerde kirpilere rastlanmasının ana nedeninin yaşam alanlarının azalması olduğunu kaydetti. “Yol kenarına bırakılan kedi köpek mamaları onlar için kolay yiyecekler haline geliyor” diyen Kütükçü, İstanbul’un yaban hayatı potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“İstanbul, ihtiyaçları çok fazla olan büyük bir şehir olabilir ama hâlâ büyük bir yaban hayatı potansiyeline sahip. Kentte, yaban hayatının öncelikleri gözetilerek planların hayata geçirilmesi mümkün. Yaban hayatı yönetim planına sahip bir başka büyük şehir olarak Avrupa’daki örneklerin arasına katılabilir.”

GÖREN FOTOĞRAF ÇEKİYOR

İstanbul’un pek çok semtinde, ilçesinde kirpilerle karşılaşanlar azımsanamayacak sayıda. Görür görmez cep telefonlarına sarılarak kirpileri çekenler, Facebook, Instagram ve Twitter’da paylaşmaya başladı. İşte o fotoğraf ve yorumlardan biri: “Jungle olmuş İstanbul; bu kirpi arkadaş da evimizin önüne gelmiş. Fotoğrafını çektikten sonra kendisine en yakın parkı tarif ettim.”

(Habertürk)