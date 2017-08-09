Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazısının girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla generalleri ve albayları etrafına topladığını yazan Çoraklı, Erdoğan'ın, ''Benim Başkan olmam için bu FETÖ’cüleri devlet kademelerinden temizlemem lazım. Ama huhuki bir gerekçem yok.'' gibi ifadelere yer verdi.

İşte Selim Çoraklı'nın ironi yaparak yazdığı o yazı:

(İroni içerir)

Erdoğan bu darbeyi nasıl mı yaptı?

Anlatayım:

Erdoğan Cumhurbaşkanı yani başkomutan sıfatıyla bütün generalleri ve albayları toplamış ve demiş ki:

“Benim Başkan olmam için bu FETÖ’cüleri devlet kademelerinden temizlemem lazım. Ama huhuki bir gerekçem yok. Geçerli bir gerekçe oluşturmak için siz bir darbe teşebbüsünde bulunun. Şöyle yüz ikiyüz kişiyi öldürün. binlerce de yaralı olsun. Ama darbede asla başarılı olmayın. Siz darbe teşebbüsünde bulununca ben hepinizi ordudan attırmakla kalmayacak kodese tıktıracağım. Bütün haklarınızı da elinizden alacağım. Çoluğunuz çocuğunuz perişan olacak. Bazılarınız da yurt dışına kaçacaksınız. Hadi aslanların vatan sizden görev bekliyor.”

Başkomutan Erdoğan’ı dinleyen bütün general ve albaylar içlerindeki üstün vatan aşkıyla (!) hemen bu görevi kabul etmiş ve “Emredersin Başkomutanım. Söz konusu vatansa hayatımız bile teferruattır.” demişler. Malum Cumhurbaşkanı ordunun da başkomutanı ya! Bizim askerimiz başkomutana karşı mı gelecek?

Generaller, albaylar, yarbaylar, binbaşılar, yüzbaşılar, teğmenler, assubaylar ve de erler darbeye teşebbüs etmiş ve başarılı olamamış. Böylece Erdoğan da başkanlığının önünde engel gördüğü FETÖ’cüleri devletten temizleme işine böylelikle gerekçe bulmuş.