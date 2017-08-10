Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas yaşandı. PKK’lı teröristlerce açılan ilk ateş sonucu biri ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Çatışma sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Bingöl'de çatışma çıktı
10.08.2017 - 21:36 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 21:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Etiketler : çatışma,bingöl,son dakika,haberler,
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