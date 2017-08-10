Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas yaşandı. PKK’lı teröristlerce açılan ilk ateş sonucu biri ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Çatışma sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.