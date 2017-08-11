Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Köprüyanı mahallesi kırsalında terörist grup ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, bölgede çatışmaların sürdüğü ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu bildirildi.

Öte yandan bölgeye çok sayıda polis özel harekat timi de sevk edildi.