Edinilen bilgiye göre, ilçenin Köprüyanı mahallesi kırsalında terörist grup ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, bölgede çatışmaların sürdüğü ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu bildirildi.
Öte yandan bölgeye çok sayıda polis özel harekat timi de sevk edildi.
Trabzon'da çatışma çıktı! 3 güvenlik görevlisi yaralı
11.08.2017 - 16:07 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Köprüyanı mahallesi kırsalında terörist grup ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, bölgede çatışmaların sürdüğü ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu bildirildi.
Etiketler : Trabzon,çatışma,
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