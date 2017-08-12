Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Ağustos 2017 Sayısal Loto sonuçları öğren ve Sayısal'da çıkan numaralar gibi merak ettiğiniz detaylar burada... Her hafta Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da büyük gün geldi, çattı... Bu akşam Sayısal Loto çekiliş sonucunun ardından büyük ikramiye sahibini bulacak mı? Sayısal Loto'da 6 bilen çıkması halinde büyük ikramiye talihlilerin hayatları değişecek... Geçen hafta devreden Sayısal Loto, bu hafta 1 milyon 643 bin liraya kadar ulaştı. Bu ödülün kazananı şüphe yok ki hayatı boyunca unutamayacağı zamanları yaşacaak... Akşam 21:00'den sonra çekilişi yapılacak olan Sayısal Loto'da çıkan numaralar, hangi ile vurduğu bu haberde yer alacak. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için çekilişin yapılacağı saatten itibaren haberimize bakmanız yeterlidir... İşte 12 Ağustos Sayısal Loto sonuçları ve çıkan numaralar ile ilgili detaylar...

12 Ağustos 2017 Sayısal Loto sonuçları için tıklayın



5 Ağustos 2017 Sayısal Loto sonuçları: 23 - 32 - 44 - 45 - 47 - 48

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1082. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 105 kişi 6 bin 591 lira 70'er kuruş, 4 blien 6 bin 829 kişi 76 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 123 bin 226 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.643.575,12 TL

5 Bilen Kişi Sayısı 105 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.591,70 TL

4 Bilen Kişi Sayısı 6.829 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,60 TL

3 Bilen Kişi Sayısı 123.226 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,90 TL



SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.