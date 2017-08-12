Pakistan'ın Ketta kentinde güvenlik güçlerinin hedef alındığı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, 8'i güvenlik personeli olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 30 yaralı
12.08.2017 - 22:14 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan'ın Ketta kentinde güvenlik güçlerinin hedef alındığı bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Etiketler : Pakistan,Ketta,pakistan patlama,haberler,
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