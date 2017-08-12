Pakistan'ın Ketta kentinde güvenlik güçlerinin hedef alındığı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, 8'i güvenlik personeli olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.