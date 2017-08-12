Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Ketta kentinde güvenlik güçlerinin hedef alındığı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, 8'i güvenlik personeli olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.