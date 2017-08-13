Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri burada... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, mücadeleden Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 3 puanla ayrıldı. Peki Trabzon Konya maçı kaç kaç bitti? İlk yarının henüz üçüncü dakikasında Fofana ile öne geçen Atiker Konyaspor, 10. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca devreyi 1-1 berabere kapatan her iki takım, ikinci yarıda kıyasıya mücadele örneği sergiledi. İkinci 45 dakikanın normal sürelerinde de gol sesi çıkmadı. 45+2'de sahneye çıkan Burak Yılmaz, takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Bu skorla maçı bitiren Trabzonspor, Atiker Konyaspor karşısında 2-1 galip gelerek mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. İşte Trabzonspor Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri...

Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçı! Spor Toto Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un gollerini 10 ve 90+2. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Atiker Konyaspor'un golü ise 3. dakikada Fofana'dan geldi.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte lige 3 puanla başlamış oldu. Konyaspor ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

BURAK YILMAZ, 1919 GÜN SONRA...

Dolu tribünler önünde oynanan maça hızlı başlayan ekip Atiker Konyaspor oldu. Okay Yokuşlu'nun pas hatası sonucunda kaleci Esteban ile karşı karşıya kalan Moryke Fofana, düzgün bir vuruşla konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti.

Trabzonspor, bu gole kısa süre içinde cevap verdi. Burak Yılmaz, Emmanuel Mas'ın ortasına çok iyi yükselip kafa vuruşuyla skoru dengeleyen golü buldu. 1919 gün sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan Burak Yılmaz, Süper Lig'e 568 gün sonra golle dönmüş oldu. Mücadelenin ilk yarısında tempo çok üst seviyede olurken ilk 45 dakika, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında tempo oldukça düşerken Trabzonspor, önce Matus Bero ardından da Burak Yılmaz ile net pozisyonlardan yararlanamadı. Bero 62. dakikada, Burak Yılmaz ise 69. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdiler.

Atiker Konyaspor ise 67. dakikada Ömer Ali Şahiner ile mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Ömer Ali, boş kaleye şutunu gönderdi ancak Trabzonspor'un yeni transferi Kucka, topu çizgiden çıkardı.

Konuk ekipte Abdoul Razack Traore sakatlanarak oyundan çıktı. Traore'nin ayağında kırık şüphesi olduğu belirtildi. Yıldız futbolcu, 56. dakikada yerini Musa'ya bıraktı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve 90+2. dakikada attığı golle Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada Atiker Konyaspor, öne geçti. Okay Yokuşlu'nun hatalı pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Fofana, ceza alanına girerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Estaban'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

9. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Mas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından, üst köşeden filelere gitti: 1-1

12. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olcay Şahan'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu'nun yükselerek yaptığı kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

42. dakikada şık bir şekilde rakibinden sıyrılan Yusuf Yazıcı, topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun rakibinin müdahalesine rağmen yaptığı yerden vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Kucka'nın pasıyla hareketlenen Bongonda'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kontrol etti.

61. dakikada rakip savunmayı tek kişi yakalayan Trabzonspor'da Bongonda topu Bero'nun önüne çıkardı. Ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

67. dakikada paslaşarak soldan ceza alanına giren Fofana'nın ayağından kaleci Esteban'ın kurtarmak istediği topu Ömer Ali yerden kaleye gönderdi. Ancak çizgi üzerinde Kucka, meşin yuvarlağı taca atarak tehlikeyi önledi.

68. dakikada Bero'nun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Burak Yılmaz'ın yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

90+2. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere göndererek, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.