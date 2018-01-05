Fotoğraflı Cuma mesajları, En güzel Cuma mesajları, Hadisli, Dualı Cuma mesajları ile ilgili aradığınız detaylar burada... Allahü teâlâ'nın farz kıldığı Cuma namazı, bugün eda edilecek. Cuma namazı öncesi ve sonrası Müslümanlar, yakınlarına fotoğraflı Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları, hadisli, dualı Cuma mesajları gönderiyor. Fotoğraflı Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları, hadisli, dualı Cuma mesajları da bu haberde yer alıyor...
Milyonların hislerine tercümân olduk...
Peygamber Efendimizin, 12 Rebîul-evvelde, pazartesi günü sabâha karşı doğduğunda herhangi bir tereddüd veya en küçük bir şek-şüphe yoktur...
Bendeniz, 48 sene Diyânet, Maârif ve İlâhiyât Câmiasında görev yapmış bir akademisyen ve eski bir Diyânet mensubu olarak, Diyânet İşleri Başkanımız kıymetli meslektâşım Prof. Dr. Mehmet Görmez beye, Dîn İşleri Yüksek Kurulundaki değerli meslektâşlarıma, kıymetli akademisyenlere, sayın Devlet Bakanımıza, saygıdeğer Başbakan Yardımcımıza, saygıdeğer Başbakanımıza ve muhterem Cumhurbaşkanımıza, milyonların sesini, bugün buradan bir kerre daha duyurmak istiyorum...
Ben, bazı Vâliliklerin, Belediyelerin, Müftülüklerin, Okul Müdürlüklerinin, Vakıfların ve Derneklerin davetleri üzerine, 1989'dan bu yana, yurt içinde ve dışında, hem Rebîul-evvel aylarında, hem de nisan aylarında (Kutlu Doğum haftalarında) onlarca, hattâ yüzlerce konferans verdim.
Biz daha önce, hem TGRT HABER TV'de, hem de Türkiye gazetesinde bize sorulan bazı suâllere, bir akademisyen olarak, söylediğimiz sözlerin de mesuliyetini bilerek, müdrik olarak, edebe de riâyet ederek, gâyet terbiyeli bir şekilde; yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce, hattâ milyonlarca insanın hislerine de tercümân olarak, Diyânet İşleri Başkanlığımıza, makul bir teklîfte bulunmuştuk. Ama bir internet sitesinde, bir-iki terbiyesiz-edepsiz kişi, edep sınırlarını da aşan ve şahsıma ve bizim gibi düşünen milyonlarca insana çok ağır hakârete varan bazı yazılar yazdılar... Onlara karşı, bizi teyit için yüzlerce, binlerce mesaj, mail ve telefon desteği geldi. Ben, belki kendilerine 40 sene ders okutacağım o kişilere karşı, yine de edebimi-terbiyemi bozmayacağım. Çünkü "her kap içindekini dışarı sızdırır" şeklinde bir hadîs-i şerîf vardır.
Konuyu, bugün ve yarınki makâlelerimizde [hattâ gerekirse öbür hafta], imkân nisbetinde; dînî, ilmî, ahlâkî, târihî, örfî yönlerden ele almak ve mümkün mertebe biraz teferruâtlıca ortaya koymak istiyoruz...
Peygamber Efendimizin, 12 Rebîul-evvelde, pazartesi günü sabâha karşı doğduğunda herhangi bir tereddüd veya en küçük bir şek-şüphe yoktur; bütün siyer kaynakları bunda ittifak etmektedirler. Bendeniz "İki Cihân Güneşi Hazret-i Muhammed Aleyhisselâmın Hayâtı" başlığını taşıyan bir siyer kitâbına imzâ attım; gerek onu hazırlarken, gerekse sâir zamanlarda onlarca, yüzlerce kaynağa baktım. Bizim bu kitâbımızın Türkçesi 36. baskısını yaptı ve 30 dile de tercüme edildi.
Şimdi ben bir suâl soruyorum:
Peygamber Efendimiz döneminde, Hulefâ-i Râşidîn devrinde, Emevîler, Abbâsîler, Eyyûbîler, Memlûkler dönemlerinde, Karahânlılar, Gazneliler, Timûroğulları, Bâbüroğulları, Selçûklular ve Osmânlılar zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin doğumuyla ilgili, nisan ayında herhangi bir kutlama yapılmış mıdır? Diyânet İşleri Başkanlığının kuruluşundan itibâren nisan ayında "Kutlu Doğum Haftası" yoktu...
"Cuma günleri çok salevât okuyunuz!"
Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki: "En faziletli gün, cuma günüdür. Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı cuma günü yarattı..."
Muhammed bin Ya’kûb Fîrûzâbâdî hazretleri tefsîr, fıkıh, hadîs ve lügat âlimidir. Îrân’da, Fîrûzâbâd şehrinde, 729 [m. 1329] da doğdu. 816 [m. 1414]'da Yemen’de Zebîd şehrinde kadı iken vefât etti. Yıldırım Bâyezîd ve Emir Tîmûr ile görüşüp ihsânlarına kavuştu. Kitabü's-salât adlı eserinden bazı bölümler:
Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Efendimizin sevgisi, Allah yolunda kılıç ile muharebe etmekten daha üstündür. Resulullah Efendimizi sevmek, bu sevginin hakkını yerine getirmek, O’na tazimde bulunmak, imanın şubelerinin en büyüklerindendir. Allahü teâlâ, Ahzab Sûresi’nin 56. âyet-i kerimesinde mealen; “Gerçekten Allah ve melekleri, peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve gönülden teslim olun” buyuruyor.
Evs bin Evs’in rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki: "En faziletli gün, cuma günüdür. Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı cuma günü yarattı. Kıyamet cuma günü kopar. Cuma günleri bana çok salevât okuyunuz! Bunlar bana bildirilir." Bunun üzerine eshab-ı Kiram; "Öldükten sonra da bildirilir mi?” diye sorduklarında; “Toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin bana salevât okuyunca bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan sana selâm söyledi ve duâ etti, der” buyurdu.
İmam-ı Şibli (radıyallahü anh) anlattı:
Komşularımdan birisi vefat etmişti. Rüyamda onu gördüm. Allahü teâlânın ona nasıl muamele ettiğini sordum. Bana şöyle dedi: “Ey Şibli! Başıma çok korkulu işler geldi. Hesaba çekilip sual sorulurken çok sıkıntı çektim. Kendi kendime; 'bu sıkıntı ve musîbet bana nereden geldi? Halbuki ben, Müslüman olarak ruhumu teslim ettim' diye düşünürken, bana şöyle dendi: 'Bu sıkıntı ve musîbet, dünyada iken dilini ihmal etmen sebebiyledir...' Bu sırada Münker ve Nekir ismindeki melekler bana doğru gelirken, onlarla benim arama, hoş kokulu, yakışıklı bir şahıs girdi. Ona kim olduğunu sorunca, bana şöyle dedi: 'Senin dünyada iken, Resulullah Efendimize okumuş olduğun çok salevâttan yaratıldım. Her sıkıntıda sana yardım etmekle emrolundum.”
Zeyd bin Vehb anlattı; İbn-i Mes’ud (radıyallahü anh) buyurdu ki: "Ey Zeyd bin Vehb! Cuma gecesi olunca, Resulullah Efendimize bin kere salevât okumayı terk etme.”
En güzel Cuma mesajları
Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.
Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.
Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.
Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.
Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.
Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur.) [Taberani]
(Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.) [İbni Sünni]
[Böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.]
(Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.) [Ebu Nuaym]
(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]
(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]
(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehani]
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.
Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.
Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle
Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.
Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.
Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.
Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…
Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.
Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.