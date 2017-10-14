Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diğer taraftan, yaşam tarzının da cilt üzerinde etkileri olabilir. Yoğun günlük programlar, makyaj, ısıtılmış ya da klima kullanılan odalardaki kuru hava, uykusuzluk, bilgisayar kullanımı gibi faktörler, cilt üzerinde stres oluşmasına ve olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Bu sebeple erken yaşlanma belirtileri, cilt problemleri, iritasyon ve yorgun görünüm gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Şehir stresi, hava kirliliği, makyaj ve UV ışınları gibi etkilere karşı cildi savunur ve nemlendirir!

Şehir hayatına maruz kalan cilt özellikle gün içerisinde bir koruyucuya ihtiyaç duyar. Çok küçük kir parçacıkları cilde yapışabilir; kirli hava, makyaj, UV ışınları cildi olumsuz etkileyebilir. Yeni NIVEA Urban Skin Bakım Serisi, şehir hayatının olumsuz etkilerine karşı cildin korunmasına ve kendini savunmasına yardımcı olur. NIVEA Urban Skin Defence Gündüz Kremi cilde 48 saate kadar nem takviyesi sağlar. Antioksidan içeriğiyle cildin savunma sistemini destekler ve cildin çevresel etkilere karşı kendini korumasına yardımcı olur. Canlandırıcı kokusu ve hafif formülü; yeşil çay özü, Hyaluronik Asit ve SPF 20 güneş koruma faktörü içerir.

NIVEA Urban Skin Defence Gündüz Bakım Kremi Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 38,50 TL

Gece uyurken cildi güçlendirir ve detox yapar!

Cilt, gün boyunca kendini UV ışınlarına ve çevresel faktörlere karşı savunmakla uğraştıktan sonra, geceleri çeşitli onarım ve yenilenme süreçlerini devreye sokar. NIVEA Urban Skin Detox Gece Kremi’nin yeşil çay özü ve Hyaluronik Asit içeren formülü, yüksek etkili antioksidanlar ve yoğun nem takviyesiyle cildin doğal biyolojisini destekler ve kendini yenileme sürecine yardım eder. Günün stresinden sonra gece temizlenmiş cilde uygulanan Detox Gece Kremi, canlı ve sağlıklı bir görünüm için; cildin detox yapmasına, antioksidan kapasitesinin yenilenmesine, savunma sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

NIVEA Urban Skin Detox Gündüz Bakım Kremi Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 38,50 TL

Cildi kir parçacıklarından kurtarır ve detox yapar!

Kapsamlı cilt temizliği, günlük bakım ve güzellik rutininin vazgeçilmezlerindendir. Çünkü şehrin havasında bulunan çok küçük kir parçacıkları, gözeneklerden 20 kat daha küçük olabilir. Yapılan testler, NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske’nin manolya özü içeren formülüyle çevresel kirliliğe karşı etkili olduğunu göstermiştir. Formül, sadece 1 dakikada ciltteki yağ, sebum ve kir üzerinde mıknatıs gibi çalışır. Aynı zamanda cilt kusurlarının oluşumunu engellemeye ve cildin tekrar serbestçe nefes almasına destek olur.

NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 19,90 TL

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