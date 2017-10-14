Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan kaynağına yaptıkları istikrarlı yatırım, çeşitliliğe verdikleri değer, profesyonel kadroya sundukları yurtdışı çalışma olanakları hakkında bilgi veren PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, “PwC’de, Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 6 ay süren işe alım sürecinin sonuna geldik. 3 Ekim’den itibaren PwC Türkiye’de işbaşı yapan bu genç yetenekler aynı zamanda 158 ülkede faaliyet gösteren ve sınırları olmayan 230 bin kişilik PwC dünyasının kapısından içeri adımlarını attılar. PwC’nin 160 yılı aşkın global bilgi ve deneyim hazinesinden faydalanarak yetişecek bu pırlantalar her geçen yıl daha da parlayacak ve çalışmalarıyla kariyerlerine, PwC’ye ve Türk iş yaşamına önemli değerler katacaklar. Biz, sınırların ve önyargının olmadığı PwC dünyasında yeteneğe harika bir çalışma ortamı, müthiş bir deneyim kazanma olanağı ve tüm kaynaklarmızı sunuyoruz. Onlar da bunu en iyi şekilde değerlendirerek şirketimizin, ülkenin ve dünyanın geleceğine imza atacak liderler olarak yetişiyor. Kazananı çok, kaybedeni olmayan, çok ama çok meşakkatli bir işi iyi yapıyoruz” dedi.

PwC Türkiye her yıl Nisan ayında başlayan yeni mezun işe alım sürecinde üniversite öğrencileriyle doğrudan iletişime geçiyor. PwC Türkiye kariyer web sayfalarından yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen mülakatlarda yöneticilerle görüşen gençler, karşılıklı beklentilerini ve kariyer hedeflerini paylaşma şansını yakalıyor. PwC Türkiye, yaklaşık 6 ay süren yoğun bir mülakat döneminin ardından yeni yetenekleri kadrosuna katıyor.

PwC Hakkında



PwC, stratejiden uygulamaya 360º iş çözümleriyle, denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanlarında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 158 ülkede 230 bini aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluktur. 1981’den bu yana 36 yıldır Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki 5 ofisinde, yaklaşık 1.700 kişilik profesyonel kadrosuyla Türk iş dünyasına güvenilir danışman olarak katma değeri yüksek çözümler sağlamaktadır.