Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 06.42'de gerçekleşen depremin yerin 10 kilometre altında olduğu bildirildi.