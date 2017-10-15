Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 06.42'de gerçekleşen depremin yerin 10 kilometre altında olduğu bildirildi.
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu
15.10.2017 - 07:20 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem gerçekleştiğini bildirdi.
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