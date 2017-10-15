Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'e (TSİ 18.00) kadar sürecek. Halkın sabah erkenden seçim merkezlerine gitmeye başladığı seçimlere 16 parti katılıyor, 2 bin 55 aday arasında Türk kökenli 20 aday da bulunuyor. Avusturya'da 9 eyalette 39 seçim bölgesi bulunuyor. 16 yaşını dolduranların oy hakkına sahip olduğu seçimlerde 6,4 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy vereceklerin sayısı da yaklaşık 300 bin olarak açıklandı. 300 bine yakın Türk kökenli vatandaşın yaşadığı ülkede, yaklaşık 110 bin Türk asıllı seçmen bulunuyor. Secim barajının yüzde 4 olduğu Avusturya'da, seçmenler ülke genelinde kurulan 800 sandığın yanı sıra mektup yoluyla da oylarını kullanabiliyor. Seçmenlerin yüzde 10'undan fazlasının mektup yoluyla oy kullandığı ülkede, seçimlerin kesin sonuçları mektup oyların sayılmasından sonra belirleniyor.



- Merkez sağ ÖVP'nin birinci parti olması bekleniyor

34 yıldır koalisyonlarla yönetilen ülkede, bu seçimlerin sonucunda da yine bir koalisyon hükümeti kurulması öngörülüyor.

Geçen mayıs ayında merkez sağ Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) başına geçen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz bu seçimlerde favori olarak gösteriliyor.

Ülkede 2013'teki seçimlerde yüzde 24 oranında oy alan merkez sağ partinin, bu seçimlerde parti içinde yapılan köklü değişimler ve aşırı sağ söylemin merkeze taşınmasıyla yüzde 31-34 ile birinci parti olması bekleniyor.

Kamuoyu araştırmalarında mevcut hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) de son seçimde aldığı yüzde 26 oy oranını bir puan arttıracağı tahmin ediliyor.

2013 seçimlerinde yüzde 20,5 oranında oy alan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) ise oylarını 5 puan yükselterek, yüzde 25 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

2012 yılında kurulan ve ilk olarak 2013 seçimlerine giren Yeni Avusturya Partisi'nin (NEOS) bir önceki seçimde aldığı yüzde 5 oy oranını koruyacağı tahmin ediliyor.

Avusturya'da Türk kökenlilerin kurduğu Gelecek için Yeni Hareket Partisi (NBZ) 8 adayla yanlız Vorarlberg eyaletinden seçimlere katılacak.